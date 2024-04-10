Соломия Витвицкая показала редкое фото отца: "Вспомнили прошлые времена"

Ведущая рассказал про необычное хобби, которое объединяло их в ее детстве.

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Соломия Витвицкая семья - ведущая 1+1 показала отца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая очень ценит семейные узы. Из-за высокой занятости ей не часто удается проводить время с близким. Зато редкие часы единения от этого становятся еще более приятными.

Недавно Витвицкой все же удалось вырваться в Житомир к родным. В своем блоге в Instagram она показала отца, с которым у нее есть милая традиция.

В детстве ведущая могла сидеть с ним часами - вместе они складывать паззлы. И даже во взрослом возрасте это занятие принесло всем членам семьи Витвицких большое удовольствие.

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На редком снимке Соломия Витвицкая позирует вместе с семьей. На столике перед ними выложена красочная картинка. "Мы с папой часто в детстве складывали паззлы. Вспомнили те времена", - пишет ведущая.

Соломия Витвицкая семья - ведущая 1+1 показала отца / instagram.com/solomiyavitvitska

Кто такая Соломия Витвицкая? Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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