Украинка из "Звездных войн" рассказала, почему в США ей "запрещали" говорить на украинском

Голливудская актриса-украинка Иванна Сахно прокомментировала свою цитату многолетней давности о том, что в Голливуде ей "запретили" общаться на родном языке.

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Звезда сериала "Звездные войны: Асока" Иванна Сахно уточнила, что менеджеры действительно посоветовали ей отказаться от украинского языка / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Известная голливудская актриса голливудского происхождения Иванна Сахно прокомментировала свою старое заявление о том, что в американской киноиндустрии ей "запрещали" общаться на родном языке. Об этом знаменитость рассказала в интервью портала "Украинская правда".

"Мне мои менеджеры запретили общаться на украинском с родителями и смотреть украинские продукты, читать украинские книги" – говорила Сахно в 2018-м.

Сейчас же звезда сериала "Звездные войны: Асока" уточнила, что менеджеры действительно посоветовали ей отказаться от украинского языка в США ‒ но просто чтобы поскорее избавиться от акцента

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"Они не запретили, они посоветовали не разговаривать на украинском языке. Это не было против Украины, это было в поддержку моей карьеры. И вообще любой актер из любой страны, который приезжает, если ты действительно хочешь выучить акцент, тебе нужно просто сфокусироваться на акценте, который ты учишь", – говорит актриса.

Но тогда она на некоторое время действительно перестала общаться на украинском языке и даже отказалась от просмотра украинского кино и сериалов.

"Даже сейчас, если я готовлюсь к фильму, где мне нужно делать какой-то акцент, я просто фокусируюсь только на этом акценте, работаю со своим учителем по акценту. Это до сих пор так и есть", – рассказала артистка.

Кто такая Иванна Сахно Иванна Сахно – голливудская актриса украинского происхождения. Иванна в 15 лет вместе с матерью переехала в США. Известна отечественным зрителям по ролям в Леся+Рома и биографической ленте Иван Сила. В Голливуде Сахно уже сыграла в блокбастере Тихоокеанский рубеж: Восстание, экшн-комедии Шпион, который меня бросил, а также диснеевском сериале Асока.

Напомним, Кремль потребовал от сбежавшей в страну-оккупант Россию певицы Анны Асти отказаться от украинского гражданства. Также от нее потребовали публичной поддержки российской военной агрессии.

К слову, Таисия Повалий выдала очередной бред в поддержку оккупантов. Военную агрессию РФ она назвала "спасением". Чтобы озвучить свою "позицию", она лично пришла в студию к пропагандисту Корчевникову.

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