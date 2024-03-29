Пела "Гей, соколи": украинку-звезду "Звездных войн" "поймали" в поезде "Укрзалізниці"

Украинка Иванна Сахно, недавно сыгравшая всериале "Звездные войны: Асока", душевно спела песню "Гей, соколи" в поезде "Укрзалізниці" перед поездкой..

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Иванна Сахно недавно посещала Киев / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно, карьера которой зашла недавно на новый виток после роли в сериале "Звездные войны: Асока", устроила небольшой перформанс перед отъездом из Киева. Соответствующее видео было опубликовано "Укрзализныцей" на своей Instagram-странице.

В ролике видно, как девушка стоит в прекрасном направлении в коридоре купейного вагона поет "Гей, соколы" и приплясывает под нее и шевелит губами в соответствии со словами в ней.

"И пусть пребудет сила с УЗ. Украинка Иванка Сахно, недавно снявшаяся в сериале "Звездные войны: Асока", напевает "Гей, соколи" в поезде перед отправлением", – подписали видео сотрудники "Укрзализныци".

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Когда поезд тронулся, актриса счастливо попрощалась с провожающими, помахав рукой и даже попытавшись высунуть ее из приоткрытого окна.

К слову, Сахно с самого начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России осудила вооруженную агрессию, а с мая 2023 года стала амбассадором благотворительного проекта United24.

Кто такая Иванна Сахно Иванна Сахно – голливудская актриса украинского происхождения. Иванна в 15 лет вместе с матерью переехала в США. Известна отечественным зрителям по ролям в Леся+Рома и биографической ленте Иван Сила. В Голливуде Сахно уже сыграла в блокбастере Тихоокеанский рубеж: Восстание, экшн-комедии Шпион, который меня бросил, а также диснеевском сериале Асока.

Напомним, Кремль потребовал от сбежавшей в страну-оккупант Россию певицы Анны Асти отказаться от украинского гражданства. Также от нее потребовали публичной поддержки российской военной агрессии.

К слову, Таисия Повалий выдала очередной бред в поддержку оккупантов. Военную агрессию РФ она назвала "спасением". Чтобы озвучить свою "позицию", она лично пришла в студию к пропагандисту Корчевникову.

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