Звезда Голливуда отказалась играть россиянку: как отреагировали в Netflix

Голливудская актриса родом из Украины Иванна Сахно в 15 лет переехала в Соединенные Штаты Америки и с 2013 года живет и работает в Лос-Анджелесе.

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Иванна Сахно заявила, что никогда не согласится играть в кино россиянку / Коллаж: Главред, фото: Instagram И. Сахно

Актриса Голливуда родом из Украины Иванна Сахно рассказала, что разорвала один из контрактов с Netflix после того, как отказалась играть россиянку из СССР. Сахно столкнулась с проблемами.

В интервью журналистке Маричке Падалко она сказала, что еще во время пандемии COVID-19 получила утверждение на роль американки родом из СССР. Однако не смогла сыграть эту роль.

"Моя команда даже знает, сразу говорит нет. У меня был момент, я была вовлечена в сериал Netflix. Это было во время ковида. Это была роль россиянки. Это была роль американки, но у нее был бэкграунд из Советского Союза. Я уже была присоединена к этому проекту, потому что на тот момент это была одна из первых главных ролей в большом сериале Netflix. Мы не начали съемку, мы сразу закрылись на ковид. И я поняла, что я не могу играть человека даже из Советского Союза. Я разорвала контракт с Netflix. Чуть-чуть проблемы у меня были", - отметила Сахно. видео дня

По словам артистки, теперь она должна заплатить Netflix 50% зарплаты со следующего проекта с компанией.

Кроме того, Иванна Сахно подчеркнула, что по причине своих моральных ценностей никогда не согласится играть россиянку. Актриса акцентировала внимание и на том, что Россия в Голливуде представлена все меньше и меньше.

Кто такая Иванна Сахно Иванна Сахно – голливудская актриса украинского происхождения. Иванна в 15 лет вместе с матерью переехала в США. Известна отечественным зрителям по ролям в Леся+Рома и биографической ленте Иван Сила. В Голливуде Сахно уже сыграла в блокбастере Тихоокеанский рубеж: Восстание, экшн-комедии Шпион, который меня бросил, а также диснеевском сериале Асока.

Напомним, Кремль потребовал от сбежавшей в страну-оккупант Россию певицы Анны Асти отказаться от украинского гражданства. Также от нее потребовали публичной поддержки российской военной агрессии.

К слову, Таисия Повалий выдала очередной бред в поддержку оккупантов. Военную агрессию РФ она назвала "спасением". Чтобы озвучить свою "позицию", она лично пришла в студию к пропагандисту Корчевникову.

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