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Кремль требует от Анны Асти отказаться от гражданства Украины и поддержать войну

Юлия Закрепа
18 января 2024, 14:52
Предательницы для сохранения российского гражданства выдвинули требование отказаться от украинского гражданства.
Кремль требует от Анны Асти отказаться от гражданства Украины и поддержать войну
Асти откажется от гражданства Украины / коллаж: Главред, скриншот: видео

Уроженка Украины Анна Асти, которая работает в России, для сохранения российского гражданства должна публично отказаться под украинского паспорта и поддержать войну.

Ссылаясь на собственные источники, русский Telegram-канале ВЧК-ОГПУ утверждает, что в Кремле выдвинули четкие условия ко всем российским звездам, попавшим в скандал с "голой вечеринкой". Отмечается, что на "голую вечеринку" обиделся лично Владимир Путин, поэтому все пути прощения лежат только через выступления на оккупированных территориях или публичную поддержку военной агрессии в Украине.

В частности Анне Дзюбе, известной в РФ как Анна Асти, уроженцы Черкасс, для сохранения российского гражданства выдвинули требование отказаться от украинского гражданства с публичным освещением в СМИ и публичная поддержка войны.

видео дня

"Других вариантов им в Кремле не дают", - добавил источник росСМИ.

Напомним, что предательница Анна Асти спела "Чорнобривці" в день, когда РФ напала на Украну. Комментаторы в бешенстве от того, что она смеет даже пытаться петь на украинском языке. Певица также написала дату исполнения композиции, чтобы не потерять своего "хлебного" места в стране-агрессоре России.

Предательница Анна Асти собралась петь на украинском. Асти заявила, что планирует выпустить песню на украинском языке. Скандальный "всезнающий" блогер Богдан Беспалов заявил, что таким образом Асти работает на Кремль и прорабатывает популярный на болотах нарратив о "братских народах".

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