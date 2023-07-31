УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Любовь к родине": предательница Анна Асти собралась петь на украинском

Алена Кюпели
31 июля 2023, 11:33 обновлено 31 июля, 11:39
59
Надеемся, что Дзюба не будет позориться и петь на украинском языке.
Запроданка Асти захотела петь на украинском
Запроданка Асти захотела петь на украинском / Коллаж Главред, фото Instagram/anna.asti

Украинская запроданка Анна Асти, которая продолжает зарабатывать кровавые рубли в России, которая уже почти два года жестко и планомерно убивает украинцев, выдала циничный бред.

В частности, Асти заявила, что планирует выпустить песню на украинском языке. Об этом на своем канале на YouTube сообщил скандальный "всезнающий" блогер Богдан Беспалов. Он даже поделился фрагментом соответcвующего видео.

Так, Асти (Анна Дзюба - авт.) записывала треки с путинистом, российским исполнителем Филиппом Киркоровым, а также получала разные музыкальные награды государства-агрессора, благодаря при этом российскую публику, которая охотно поддерживает нападение террористической России на Украину.

видео дня

"Был вопрос, связанный с тем, хочу ли я записать украинскую песню когда-нибудь. На самом деле, очень хочу. Да! И мы над этим работаем. Просто пока не нашли подходящую песню. Потому что мне хочется, чтобы эта песня была прям такая душа-душа невероятная. Чтобы она ассоциировалась с моей любовью к родине. Той земле, из которой я родом", – говорит Дзюба, не осознавая как низко падает каждый раз.

Беспалов предполагает, что таким образом Асти работает на Кремль и прорабатывает популярный на болотах нарратив о "братских народах" - России и Украины.

В то же время блогер отмечает, что заявление Дзюбы может быть "запасным аэродромом", на случай если в России все же случится что-то, что заставит всех предателей переобуться назад и признать войну в Украине войной и нарушением всех международных протоколов.

Напомним, ранее некий российский продюсер Пашу, который якобы многие годы "орудует" на музыкальном рынке страны-агрессора России, решил высказаться относительно певицы украинского происхождения Анны Asti, которая продолжает зарабатывать в РФ и ни слова не произнесла относительно военного вторжения в Украину.

Напомним, ранее в припадке самолюбования певица похвасталась полученными в РФ наградами. К примеру, на недавней музыкальной премии "Жара Music Awards" Asti признали "певицей года". Кроме того, она получила награду за композицию, которую спела с известным артистом-путинистом Филиппом Киркоровым.

Вас также может заинтересовать:

Реклама

Главное за день

"Под завалами люди": Зеленский отреагировал на жестокий обстрел Кривого Рога

"Под завалами люди": Зеленский отреагировал на жестокий обстрел Кривого Рога

10:57 Украина
ВСУ продвинулись в Запорожской области, есть успех на 2 направлениях - Минобороны

ВСУ продвинулись в Запорожской области, есть успех на 2 направлениях - Минобороны

10:55 Украина
Россия подтягивает авиацию и может готовиться к новым атакам на Украину – ВСУ

Россия подтягивает авиацию и может готовиться к новым атакам на Украину – ВСУ

09:33 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:47

Отдых пойдет насмарку: в чем нельзя мариновать шашлык

11:33

"Любовь к родине": предательница Анна Асти собралась петь на украинском

11:02

Как убрать затхлый запах с одежды, шкафа и квартиры: беспроигрышные средства

10:57

"Под завалами люди": Зеленский отреагировал на жестокий обстрел Кривого Рога

10:55

ВСУ продвинулись в Запорожской области, есть успех на 2 направлениях - Минобороны

РФ ударила ракетами по жилому дому и университету в Кривом Роге: под завалами людиРФ ударила ракетами по жилому дому и университету в Кривом Роге: под завалами люди
10:15

ЧВК Вагнер прекратила вербовку наемников: Пригожин рассказал о планах

10:13

В центре оккупированного Донецка - "прилет": горят автомобили, над городом - дым

10:10

Украину накроют грозы и сильные ветры: какой будет погода в начале августа

09:33

Россия подтягивает авиацию и может готовиться к новым атакам на Украину – ВСУ

Реклама
09:26

Ретроградный Меркурий в августе 2023: нелегко будет 4 знакам зодиака

09:07

В Италии заявили о "политическом решении" войны в Украине: у Зеленского ответили

09:00

Кремль настроен воевать долго и призвать еще миллион россиян, РФ грозит революция – КривенкоЭксклюзив

08:48

Путин жалуется на начало масштабного контрнаступления ВСУ: в ISW раскрыли манипуляции

08:45

Гороскоп на завтра 1 августа 2023: Львам - деньги, Козерогам придется попотеть

08:11

В РФ молчат об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту: в ISW назвали причину

07:01

В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный

06:28

РФ ударила ракетами по Харькову: вспыхнул мощный пожар, есть пострадавший

06:09

Путин страдает психическим расстройствоммнение

05:31

Гороскоп на август 2023 для Тельцов: что можно и нельзя делать в последний месяц летаВидео

04:37

Какой сегодня праздник 31 июля: кого нужно поздравить в этот день

Реклама
04:00

"Это хитрая ловушка": Загородний рассказал, как на Украину давят по переговорам с РФВидео

03:30

Только 1% людей может сделать эти трюки с телом: сможете ли вы

03:00

"Путин – трус, не полководец": эксперт объяснил бегство главы РФ в бунт Пригожина

02:32

Меган Маркл рассорилась с Викторией и Дэвидом Бекхэм из-за громких обвинений

02:02

Яйца можно убирать сразу: что нельзя хранить в дверце холодильника

01:30

Как долго можно хранить сало в морозилке: неожиданный ответ, о котором знают не все

30 июля, воскресенье
23:59

"В Украине настоящий бум производства дронов": Резников удивил подробностями

23:13

Названа страшная причина смерти: в России умер муж популярной певицы

23:01

Медведев прибег к очередным угрозам и цинично призвал мир молиться за солдат РФ

22:51

Утонченная эстетика визга москвичеймнение

22:45

Гороскоп на август 2023: к каким сюрпризам готовиться РакамВидео

22:17

Гарантии Украине до вступления в НАТО: Ермак анонсировал переговоры с США

21:32

"Наши подразделения держат оборону": в ВСУ рассказали о ситуации в Старомайорском

21:09

ВСУ выходят на важнейшие высоты, есть три направления наступления – The Times

20:55

Водитель, поворачивай к черту: рецензия на фильм "Игра с дьяволом"

20:40

"Я женщина, услышь мой рык": топ-6 самых громких голосов по знаку зодиака

20:04

Оккупанты очень благодарили: Украина отправила особое "поздравление" морякам ВМС РФ

19:55

"Война в Украине еще на 4 года": глава МИД Словакии разнес Венгрию

19:34

Батальону "Призрак" не везет: появились подробности ликвидации боевиков бандыВидео

19:25

Дом закатившегося солнца: рецензия на фильм "Особняк с привидениями"

Реклама
19:11

Инсайдер раскрыл подробности романа Брэда Питта и молодой любовницы

18:56

Украина, Запад и глобальный Юг проведут саммит без РФ по формуле мира Зеленского

18:32

Оккупанты научились глушить Starlink на "нуле", но есть один нюанс

18:03

Война возвращается в Россию, к ее центрам и военным базам – Зеленский

17:58

В Украине больше не будет пгт: что изменится

17:45

Зеленский призвал готовиться к энергетическому террору россиян

17:24

Что это за украинский морской дрон: раскрыты уникальные возможности Magura V5

17:03

Есть пострадавшие: во время концерта alyona alyona произошла стрельбаВидео

16:49

Первая линия обороны преодолена: освобождение Старомайорского было уникальным - ВСУ

16:46

ВСУ в Британии готовятся к операции по возвращению Крыма до Рождества – Express

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять