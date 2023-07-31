"Любовь к родине": предательница Анна Асти собралась петь на украинском

Надеемся, что Дзюба не будет позориться и петь на украинском языке.

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Запроданка Асти захотела петь на украинском / Коллаж Главред, фото Instagram/anna.asti

Украинская запроданка Анна Асти, которая продолжает зарабатывать кровавые рубли в России, которая уже почти два года жестко и планомерно убивает украинцев, выдала циничный бред.

В частности, Асти заявила, что планирует выпустить песню на украинском языке. Об этом на своем канале на YouTube сообщил скандальный "всезнающий" блогер Богдан Беспалов. Он даже поделился фрагментом соответcвующего видео.

Так, Асти (Анна Дзюба - авт.) записывала треки с путинистом, российским исполнителем Филиппом Киркоровым, а также получала разные музыкальные награды государства-агрессора, благодаря при этом российскую публику, которая охотно поддерживает нападение террористической России на Украину.

видео дня

"Был вопрос, связанный с тем, хочу ли я записать украинскую песню когда-нибудь. На самом деле, очень хочу. Да! И мы над этим работаем. Просто пока не нашли подходящую песню. Потому что мне хочется, чтобы эта песня была прям такая душа-душа невероятная. Чтобы она ассоциировалась с моей любовью к родине. Той земле, из которой я родом", – говорит Дзюба, не осознавая как низко падает каждый раз.

Беспалов предполагает, что таким образом Асти работает на Кремль и прорабатывает популярный на болотах нарратив о "братских народах" - России и Украины.

В то же время блогер отмечает, что заявление Дзюбы может быть "запасным аэродромом", на случай если в России все же случится что-то, что заставит всех предателей переобуться назад и признать войну в Украине войной и нарушением всех международных протоколов.

Напомним, ранее некий российский продюсер Пашу, который якобы многие годы "орудует" на музыкальном рынке страны-агрессора России, решил высказаться относительно певицы украинского происхождения Анны Asti, которая продолжает зарабатывать в РФ и ни слова не произнесла относительно военного вторжения в Украину.

Напомним, ранее в припадке самолюбования певица похвасталась полученными в РФ наградами. К примеру, на недавней музыкальной премии "Жара Music Awards" Asti признали "певицей года". Кроме того, она получила награду за композицию, которую спела с известным артистом-путинистом Филиппом Киркоровым.

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