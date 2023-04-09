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Тискала крашеного Киркорова: уроженка Черкасс Анна Асти похвасталась русскими наградами

Дмитрий Видоменко
9 апреля 2023, 13:51 обновлено 9 апреля, 14:31
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Анна Asti с гордостью показала фанатам статуэтки "Артист года", "Альбом года", "Женское видео года", "Певица года" и "Песня года".
Киркоров, Asti
Филипп Киркоров и Анна Asti / коллаж фото УНИАН и Instagram

Певица родом из Черкасс Анна Asti (псевдоним Анны Дзюбы), которая уже больше года замалчивает войну, которую против Украины развязала страна-агрессор Россия, в припадке самолюбования похвасталась полученными в РФ наградами.

К примеру, на недавней музыкальной премии "Жара Music Awards" Asti признали "певицей года". Кроме того, она получила награду за композицию, которую спела с известным артистом-путинистом Филиппом Киркоровым.

Во время мероприятия она кричала от радости и обнималась с Киркоровым.

видео дня

"Я даже спать сегодня спокойно не смогла. 5, Карл! Мы взяли пять статуэток премии "Жара"! Столько на премиях я еще не плакала никогда. Мне на несколько секунд вчера показалось, что это сон, но нет!", – написала певица.

Асти также с гордостью показала статуэтки "Артист года", "Альбом года", "Женское видео года", "Певица года" и "Песня года".

Киркоров

Напомним, Ани Лорак ранее, на 11-м месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.

До того артистка жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, урожденная Каролина Куек пока умалчивает.

Интересно, что ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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