"Самая большая крыса": блогерша рассказала о певице-предательнице Asti

Анна Асти / РИА Новости

Украинская блогерша Алина Шаманская высказалась по поводу киевлянки, певицы Анны Асти, которая строит карьеру в России и в упор не замечает войны, которую развязало террористическое государство РФ.

Блогерша поведала, что цинизм ситуации состоит еще и в том, что Анна, настоящая фамилия которой, Дзюба, была в Киеве на момент вторжения России и видела войну собственными глазами. Об этом она рассказала Славе Демину в интервью на YouTube канале "Люкс Фм".

"Asti конченая. Это просто треш. Я вообще не понимаю, почему про нее так мало говорят. Это первая певица, которая во время войны выпустила видеоклип с Киркоровым. И это все как-то прошло незаметно. Реально капец", – прокомментировала Алина.

Она также рассказала, что в первые дни войны певица, родом из Черкасс, просидела вместе со своим мужем-россиянином в подвале. "Она из Черкасс, и я расскажу секрет. Первые дни войны она провела под бомбами со своим мужем-россиянином и со своей семьей, они сидели в подвале. Это достоверная информация от моей подруги, которая с ней дружит. И ты, с*ка, сидела под бомбами во время войны и приезжаешь в Россию и выпускаешь клип с Киркоровым! Мне кажется, это самая большая крыса", – добавила Шаманская.

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Напомним, ранее экс-солистка группы Artik&Asti, киевлянка Анна Асти, которая молчит о нападении России на Украину и продолжает петь, предстала в новом образе.

Однако многие заметили удивительное сходство со Светланой Лободой, которая активно поддерживает Украину и вернулась в свою страну. Оказалось, что Анна Асти не только внешне похожа на Светлану Лободу, а и практически в точности копирует ее наряды. Именно Анна Asti появляется на своих концертах в нарядах точь-в-точь, как у Лободы.

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