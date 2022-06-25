Копия Лободы: киевлянку Анну Асти, которая молчит о войне, уличили в копировании

Светлана Лобода стала примером для подражания/ instagram.com/lobodaofficial/

Экс-солистка группы Artik&Asti, киевлянка Анна Асти, которая молчит о нападении россии на Украину и продолжает петь, предстала в новом образе.

Однако многие заметили удивительное сходство со Светланой Лободой, которая активно поддерживает Украину и вернулась в свою страну. Оказалось, что Анна Асти не только внешне похожа на Светлану Лободу, а и практически в точности копирует ее наряды. Именно Анна Asti появляется на своих концертах в нарядах точь-в-точь, как у Лободы.

Анна Асти vs Светлана Лобода/ Скриншот YouTube

Так, на последнем выступлении Анны Асти в честь дня ее рождения люди сперва подумали, что перед ними другая певица - Светлана Лобода. В частности, актриса примерила кожаные легинсы и белую шубу, образ дополнили солнцезащитные очки. Точно также, как это делала на одном из концертов Светлана Лобода.

Напомним, украинская певица Светлана Лобода недавно вернулась в Украину, и посетила Ирпень - город, в котором она родилась. Несмотря на то, что последние годы артистка активно строила карьеру в РФ, деньги, заработанные в стране-агрессоре, она решила потратить на родине, на восстановление города, которые был ей домом долгие годы.