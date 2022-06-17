УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Родина и семья не продаются": Лобода ответила на клевету о получении миллиарда за "критику России"

17 июня 2022, 23:44

Лобода не стала игнорировать такое обвинение и написала ответ в социальной сети Instagram.

Светлана Лобода
Светлана Лобода ответила на клевету/ соцсети

Украинская певица Светлана Лобода, которая долгое время жила и работала в россии, а также недавно посетила разрушенный Ирпень, ответила на обвинения российского журналиста.

Так, некий журналист Ищенко заявил, что певице заплатили около миллиарда долларов, чтобы она критиковала россию, которая зверски напала на Украину.

Он также добавил, что приблизительно такой гонорар получил и другой украинский исполнитель Макс Барских.

Лобода не стала игнорировать такое обвинение и написала ответ в социальной сети Instagram. В частности, певица написала, что "родина и семья не продаются".

Напомним, ранее Cветлана Лобода Светлана Лобода, которая последние годы активно выступала в России, вернулась в Украину. Певица решилась приехать в свой родной город Ирпень. В Instagram певица показала, как с мэром города Александром Маркушиным посетила взорванный мост на Новоирпинской трассе, осмотрела разрушенные дома в Ирпене и поговорила с местными жителями.

Светлана Лобода
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:58

"Разрушения катастрофические": ВСУ полностью контролируют Лисичанск

23:44

"Родина и семья не продаются": Лобода ответила на клевету о получении миллиарда за "критику России"

23:19

Путин хотел сделать из России могущественную страну, а превратил ее в изгоя - ОПУВидео

22:45

Рашисты били по Сумщине с "Градов", минометов и беспилотников

22:31

Напал на Украину, стер города и устроил массовые казни: Подоляк разнес Путина за его новый выпадВидео

Реклама
22:18

"Прибует вовремя": Шольц высказался о поставках оружия для битвы за ДонбассВидео

22:10

"В мешках свалены люди": в Лисичанске в братской могиле нашли тела около 300 мирных жителейВидео

21:56

Дмитрий Комаров отдает свой элитный "крайслер" на помощь Украине: "На всю страну лишь две таких"

21:27

Путин не настроен на самоубийство – победа Украины не приведет к ядерной войне – КулебаВидео

21:11

БМП, автоматы, шлемы и бронежилеты : Словения передала Украине все, что могла - министр обороны

20:55

"20 тысяч погибших": в Мариуполе оккупанты праздновали и орали песни в караоке

20:40

"Организм буквально сдает": украинская певица рассказала о срочной госпитализации

20:40

Врежет невыносимая жара: синоптики дали прогноз на июльВидео

20:34

Поплыл здороваться с "Москвой": в Черном море затонул российский буксир "Василий Бех"Видео

20:17

Вступление в Евросоюз – суверенное дело Украины, властей и украинского народа – ПутинВидео

20:15

"Не угрожаем, но будем применять": Путин об угрозах использования ядерного оружияВидео

20:10

Приметы на 19 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:48

"Нас поставили перед фактом": в Украине жестко отреагировали на отказ проводить Евровидение-2023Видео

19:48

Исполнение желаний и поддержка высших сил: 4 знакам мощно подфартит до конца июня

19:47

Почему есть угроза, что Россия будет захватывать новые украинские территориимнение

Реклама
19:40

Война с Россией и спецпроцедура для Украины: эксперт оценила шансы на быстрое вступление в ЕСВидео

19:32

В мирное время Украина не стала бы кандидатом на членство в ЕС - МакронВидео

19:20

"Не получилось": Путин высказался про слухи о своей скорой кончине

18:53

На повестке дня вступления Украины в ЕС нет: Киеву нужно выполнить множество требований – экспертВидео

18:49

Как сейчас выглядит звезда 90-х - 73-летний певец Левко ДуркоВидео

18:46

Украинские военные могут тренироваться в Британии: Джонсон обратился к Зеленскому с предложениемВидео

18:36

Кулеба поведал, когда Путин может согласиться на переговоры с Зеленским

18:21

Бросают своих в бою: с войны в Украине бегут российские командиры-офицеры - перехват СБУВидео

17:48

Эксперт по евроинтеграции Ирина Сушко: "Сокращенных процедур и быстрого членства в ЕС не будет"

17:46

Вступление в ЕС – не интеграция в НАТО: у Путина отреагировали на решение Еврокомиссии по УкраинеВидео

17:39

Джон Сноу возвращается: HBO снимает сиквел "Игры престолов"

17:38

Джонсон во второй раз приехал в Киев и встретился с ЗеленскимВидео

17:24

"США - посланники Господа": Путин несет новую чушь, вновь обвиняя ЗападВидео

17:16

Путин назвал причину войны против УкраиныВидео

16:54

"Европе грозит хаос": Байден заявил, что Путин не остановится на УкраинеВидео

16:44

Лукашенко грозится ударить по Киеву, если ВСУ "нападут" на Беларусь и "атакуют" завод в МозыреВидео

16:43

"Левое ухо не будет слышать": известного телеведущего контузило

16:37

Горькая пилюля к сладкой конфете: ждать ли Украине неприятных сюрпризов от Евросоюзамнение

16:31

Анна Богдан показала, с кем спит после расставания с Заливако

16:29

Телемарафон Embrace Ukraine: самый активный благодетель получит флаг Украины с подписью Зеленского

Реклама
16:07

"На мину наехал, ногу оторвало": оккупант рассказал отцу жуткие реалии войны в УкраинеВидео

15:53

Украина официально ввела визовый режим с РоссиейВидео

15:50

"Пришло время дать четкие обязательства": В Германии раскритиковали Шольца из-за оружия для УкраиныВидео

15:42

Лукашенко "приснилось", что Польша хочет "оттяпать" западную Украину: "нам придется реагировать"Видео

15:34

В РФ нашли мертвым экс-главу "Росвооружения"

15:26

Людей избивали и пытали током: украинцы рассказали об ужасах российской "фильтрации" в Мариуполе

15:14

Макрон, Шольц и Драги не заставляли Зеленского идти на переговоры с Путиным - НикифоровВидео

15:13

Украина поплывет: синоптики предупредили об атаке мощных гроз и ливнейВидео

15:09

"Это огромные деньги!": в Госдуме призывают россиян сдавать бутылки

15:02

Что даст Украине статус кандидата в Евросоюз: в Кабмине объяснили преимуществаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять