"Родина и семья не продаются": Лобода ответила на клевету о получении миллиарда за "критику России"

Светлана Лобода ответила на клевету/ соцсети

Украинская певица Светлана Лобода, которая долгое время жила и работала в россии, а также недавно посетила разрушенный Ирпень, ответила на обвинения российского журналиста.

Так, некий журналист Ищенко заявил, что певице заплатили около миллиарда долларов, чтобы она критиковала россию, которая зверски напала на Украину.

Он также добавил, что приблизительно такой гонорар получил и другой украинский исполнитель Макс Барских.

Лобода не стала игнорировать такое обвинение и написала ответ в социальной сети Instagram. В частности, певица написала, что "родина и семья не продаются".

Напомним, ранее Cветлана Лобода Светлана Лобода, которая последние годы активно выступала в России, вернулась в Украину. Певица решилась приехать в свой родной город Ирпень. В Instagram певица показала, как с мэром города Александром Маркушиным посетила взорванный мост на Новоирпинской трассе, осмотрела разрушенные дома в Ирпене и поговорила с местными жителями.