Светлана Лобода похвасталась красавицей-сестрой: "Моя милая сестренка выросла"

Светлана Лобода показала младшую сестру Ксению / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода недавно вернулась в Украину, и посетила Ирпень - город, в котором она родилась. Несмотря на то, что последние годы артистка активно строила карьеру в РФ, деньги, заработанные в стране-агрессоре, она решила потратить на родине, на восстановление города, которые был ей домом долгие годы.

Занимаясь волонтерством в Ирпене Лобода не упустила возможность навестить родных и близких. Так на ее странице в Instagram появилось фото с младшей сестрой.

"Моя младшая сестренка выросла, девочка моя", - подписала семейный снимок певица. На нем сестры сидят, прильнув друг у другу головами. Невозможно не отметить их поразительное сходство, несмотря на то, что Лобода тщательно поработала над своей внешностью.

Ксения младше Светлану на 10 лет. Она замужем, детей нет, ведет личный блог в социальных сетях.

Светлана Лобода показала младшую сестру Ксению / instagram.com/lobodaofficial

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Ранее Cветлана Лобода, которая последние годы активно выступала в России, вернулась в Украину. Певица решилась приехать в свой родной город Ирпень. Там она приняла решение помочь восстановлению родного города.

Артистка уже пожертвовала 3 миллиона гривен на восстановление детского сада, и всех призывает последовать ее примеру.

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