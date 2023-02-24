"Изуродовала своим вытьем": предательница Анна Асти спела "Чорнобривці" в день, когда РФ напала на Украну

Комментаторы в бешенстве от того, что она смеет даже пытаться петь на украинском языке. Не достойна.

Киркоров и Анна Асти / соцсети

Артистка-путинистка, киевлянка, которая предала свою родину и выступает в террористической России под псевдонимом Анна Асти, в годовщину жестокого вторжения РФ в Украину, вдруг вспомнила о своих корнях.

В частности, на ее фан-странице в Instagram, появилась запись, как она поет украинскую народную песню "Чорнобривці".

Певица также предусмотрительно написала дату исполнения композиции, дабы не лишиться своего "хлебного" места в стране-агрессоре России, за счет которой и кормится Асти.

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"Продолжает петь в Рашке, а сегодня за Украину вспомнила", "Це мабуть давно вона співала! Бо зараз кинула свою країну і співає руському плінтусу", "Я худшего исполнения не слышала этой песни! Изуродовала своим вытьем", - пишут комментаторы.

Отметим, что ранее налоговая служба террористической России ликвидировала ИП Анна Дзюба, то есть закрыла предпринимательскую деятельность Анны Асти. Именно через ИП большинство звезд шоу-бизнеса получают и легализуют свои доходы от гастролей, корпоративов, рекламы и интеграций в соцсетях.

"Оказалось, причина серьезная: по данным ФНС, Дзюба "прекратила деятельность в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации". И по информации все той же налоговой службы, самая популярная певица России является обладательницей гражданства Украины", - пишет издание.

Кроме того, ранее украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, и активно выступает там. Более того, в кооперации с умалишенным украинским продюсером и предателем Юрием Бардашем, она записала новую песню, с которой пробила очередное дно. В данной композиции она поддерживает российских оккупантов, которые насиловали и убивали украинских женщин и детей.

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