Будет интересно, если певица лишится и вида на жительство в РФ и ей придется вернуться в Украину.

Киркоров и Анна Асти / соцсети

Налоговая служба террористической России ликвидировала ИП Анна Дзюба, то есть закрыла предпринимательскую деятельность артистки-путинистки, киевлянки, которая предала свою родину и выступает в России под псевдонимом Анна Асти.

Как сообщила Комсомольская правда, именно через ИП большинство звезд шоу-бизнеса получают и легализуют свои доходы от гастролей, корпоративов, рекламы и интеграций в соцсетях.

"Оказалось, причина серьезная: по данным ФНС, Дзюба "прекратила деятельность в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации". И по информации все той же налоговой службы, самая популярная певица России является обладательницей гражданства Украины", - пишет издание.

Российский юрист также прокомментировал положение украинки в России. По его словам, Дзюба действительно не имеет российского гражданства, живет и работает в России по украинскому паспорту. "Это, безусловно, не преступление и не нарушение закона. В Россию певица, скорее всего, вернётся без проблем, так как наличие супруга-россиянина обеспечивает ей беспрепятственный въезд", - говорит он.

По мнению юриста, проблемы могут возникнуть только в том случае, если артистка совершит правонарушение, например, будет говорить правду о том, как террористическая Россия напала на Украину и систематически уничтожает города и украинских граждан.

Юрист также настаивает на том, что Дзюба обязана получить российское гражданство. "Когда человек не продлевает документы и отказывается от подобных преференций, такое бездействие со стороны выглядит как нежелание жить и работать в России. Возможно, перед поездкой за границу певица не стала продлевать документы, которые могли бы ее скомпрометировать на Западе. Это лакмусовая бумажка отношения к стране, где ты добился популярности и богатства. Поэтому, на мой взгляд, Анне Asti имеет смысл получить гражданство РФ, чтобы не было двусмысленной трактовки ее действий", - говорит очередной пропагандист.

Напомним, ранее украинская певица, киевлянка Анна Дзюба, которая живет и выступает в России под псевдонимом Asti и никогда не говорит о том, что Россия напала на Украину, поделилась новыми фото, которые очень удивили ее поклонников.

Так, на фото предательница как две капли воды похожа на другую украинскую певицу Светлану Лободу, которая, в отличие от Асти, встала на сторону света, то есть Украины.

Комментаторы конечно-же тут же обратили внимание на сходство двух певиц и тут же написали ей об этом. Абсолютно все комментарии написаны о том, как запроданка Асти похожа на Светлану Лободу.

Отметим, ранее украинская блогерша Алина Шаманская высказалась по поводу киевлянки, певицы Анны Асти, которая строит карьеру в России и в упор не замечает войны, которую развязало террористическое государство РФ.

Блогерша поведала, что цинизм ситуации состоит еще и в том, что Анна, настоящая фамилия которой, Дзюба, была в Киеве на момент вторжения России и видела войну собственными глазами. Об этом она рассказала Славе Демину в интервью на YouTube канале "Люкс Фм".

"Asti конченая. Это просто треш. Я вообще не понимаю, почему про нее так мало говорят. Это первая певица, которая во время войны выпустила видеоклип с Киркоровым. И это все как-то прошло незаметно. Реально капец", – прокомментировала Алина.

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