Одно лицо с Лободой: запроданка Анна Асти уверенно становится копией Светланы

Певица настолько похожа на Светлану Лободу, что на некоторых фото их невозможно различить.

Анна Асти. Instagram

Украинская певица, киевлянка Анна Дзюба, которая живет и выступает в России под псевдонимом Asti и никогда не говорит о том, что Россия напала на Украину, поделилась новыми фото, которые очень удивили ее поклонников.

Так, на фото предательница как две капли воды похожа на другую украинскую певицу Светлану Лободу, которая, в отличие от Асти, встала на сторону света, то есть Украины.

Комментаторы конечно-же тут же обратили внимание на сходство двух певиц и тут же написали ей об этом. Абсолютно все комментарии написаны о том, как запроданка Асти похожа на Светлану Лободу.

"Как же вы похожи на Лободу", "Много фотошопа и одно лицо с Лободой", " Подумала что это Лобода", "Тут реально Светка а не Аня", "Раньше бала индивидуальность. Сейчас плагиат Лободы. Даже разочаровывает это. Ведь лучше и талантливее, чем она", - пишут они.

Напомним, ранее украинская блогерша Алина Шаманская высказалась по поводу киевлянки, певицы Анны Асти, которая строит карьеру в России и в упор не замечает войны, которую развязало террористическое государство РФ.

Блогерша поведала, что цинизм ситуации состоит еще и в том, что Анна, настоящая фамилия которой, Дзюба, была в Киеве на момент вторжения России и видела войну собственными глазами. Об этом она рассказала Славе Демину в интервью на YouTube канале "Люкс Фм".

"Asti конченая. Это просто треш. Я вообще не понимаю, почему про нее так мало говорят. Это первая певица, которая во время войны выпустила видеоклип с Киркоровым. И это все как-то прошло незаметно. Реально капец", – прокомментировала Алина.

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