Жена Романа Сасанчина потеряла ребенка и раскрыла подробности трагедии

Супруги уже начали планировать будущее второй крохи, которому теперь не суждено сбыться.

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Иванна Сасанчина рассказала про замирание беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Иванна Сасанчина, блогерша и жена украинского певца Романа Сасанчина, несколько недель назад жаловалась на плохое самочувствие. У нее была задержка, и она обратилась к гинекологу с подозрением на кисту.

Сегодня Иванна в своем блоге в Instagram призналась, что же на самом деле с ней произошло. Последние дни были тяжелыми для ее семьи - жена певца потеряла ребенка. УЗИ показало, что Сасанчина беременна, но позже выяснилось, что плод замер.

"Все произошло супер быстро, непонятно... В один день ты узнаешь, что ты беременна, и у тебя сразу куча мыслей, планов... Ты видишь перед собой целую новую жизнь, о многом начинаешь мечтать и через несколько дней тебе говорят, что беременность замерла. Ты с такого счастливого периода быстро падаешь в бездну грусти, страха, разочарования... Но я уже все прожила и понимаю, что нужно жить дальше", - поделилась Иванна.

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Также она рассказала, что ей еще предстоит преодолеть последствия трагедии при помощи гормональной терапии: "Две недели я жила в боли. Главное, что врач сказала, что не будем делать ни выскабливания, ни ничего вакуумом, а просто попробуем гормонами вызвать еще раз менструацию, чтобы пошел новый цикл. И возможно, не нужно будет вмешиваться туда хирургически. У меня болело все. Живот болел ужасно, обезболивающие не помогали, меня тошнило. Вроде бы стало немного легче".

Семья Сасанчиных воспитывает одного ребенка. Иванна родила дочь Элизабет 30 декабря 2021 года. После появления на свет дочери блогерша призналась, что ее первая беременность была неудачной и закончилась трагично.

Иванна Сасанчина рассказала про замирание беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Кто такой Роман Сасанчин? Роман Сасанчин - украинский певец и музыкант. Победитель музыкальных проектов "Голос. Діти-2" и "Голос країни-10" (оба раза при тренерстве Тины Кароль). Женат, в 2021 году впервые стал отцом.

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