Любовь с первого взгляда: Алан Бадоев показал своего любимчика

Алан Бадоев завел себе нового и очень симпатичного друга.

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Алан Бадоев поделился своей радостью / Коллаж Главред, фото Instagram/ alanbadoev

Украинский режиссер-клипмейкер Алан Бадоев поделился радостной новостью.

На своей странице в Instagram, Алан Бадоев опубликовал фото, на которой изображен маленький щенок.

"Знакомьтесь это мой маленький CHAO и это любовь с первого взгляда", - написал клипмейкер.

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Очевидно, что Бадоев уже любит эту собачку и искренне рад тому, что завел себе друга. Его звездные коллеги поздравили мужчину с новым членом семьи.

Кто такой Алан Бадоев? Алан Бадоев - украинский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял более 250 клипов для украинских и зарубежных звезд. Был ведущим пилотного сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка". Во время полномасштабной войны в Украине четко обозначил свою проукраинскую позицию. Снял документальный фильм-хронику "Довга доба", посвященный выживанию украинцев во время войны и их сопротивлению оккупантам.

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