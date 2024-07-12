Любовь с первого взгляда: Алан Бадоев показал своего любимчика

Украинский режиссер-клипмейкер Алан Бадоев поделился радостной новостью.
На своей странице в Instagram, Алан Бадоев опубликовал фото, на которой изображен маленький щенок.
"Знакомьтесь это мой маленький CHAO и это любовь с первого взгляда", - написал клипмейкер.
Очевидно, что Бадоев уже любит эту собачку и искренне рад тому, что завел себе друга. Его звездные коллеги поздравили мужчину с новым членом семьи.
Кто такой Алан Бадоев?
Алан Бадоев - украинский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял более 250 клипов для украинских и зарубежных звезд. Был ведущим пилотного сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка". Во время полномасштабной войны в Украине четко обозначил свою проукраинскую позицию. Снял документальный фильм-хронику "Довга доба", посвященный выживанию украинцев во время войны и их сопротивлению оккупантам.
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Напомним, ранее 34-летняя певица Anna Asti (уроженка Украины), которая активно продолжает строить свою карьеру в стране-агрессоре России даже после полномасштабного вторжения путинских войск в Украину, задолжала крупную сумму.
Ранее певец-воин Виталий Козловский рассказал, что Игорь Кондратюк отмазал сыновей от службы, используя свое влияние, и обозвал своего бывшего продюсера Путиным.
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