Наталья Могилевская снова стала мамой - первые детали события

Украинская певица Наталья Могилевская обратилась к поклонникам и сообщила, что сейчас ищет хозяев для восьми котят, которых нашли возле супермаркета.
На своей странице в соцсетях артистка опубликовала видео, на котором позирует с котятами, а также на некоторых кадрах показалась и ее младшая приемная дочка София.
"Кажется, я снова стала мамой. Мы в Киеве раздаем восемь маленьких котят, которых нашли брошенными возле супермаркета. Они мечтают найти любящих хозяев!" – сказала Могилевская.
Также певица поделилась, что пока котята едят из пипетки, но уже через неделю или две им можно будет давать корм.
Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, недавно Наталья Могилевская порадовала своих поклонников милейшим фото обьятий со своей младшей дочерью. На снимке певица с дочерью крепко обнялись, а маленькая София одета в красивое вышитое платье. Создалось впечатление, что Могилевская светится от счастья.
А также Наталья Могилевская обьявила о своей новой книге "Мама тебе знайде", в которую она вложила всю душу. Также команда певицы сообщила, что на фестивале "Книжкова країна" посетители смогли ознакомиться с содержанием книги.
Читайте больше о Могилевской:
- "Ничего кроме слез и боли": Могилевская отреагировала на "Оскар" для "20 дней в Мариуполе"
- "С вами": Пугачева отреагировала на видео Могилевской об обстреле Кривого Рога
- "Они голодали": Могилевская раскрыла подробности жизни ее дочерей до усыновления
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред