Наталья Могилевская снова стала мамой - первые детали события

Наталья Могилевская не перестает удивлять своими хорошими поступками.

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Наталья Могилевская подобрала брошенных котят / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Украинская певица Наталья Могилевская обратилась к поклонникам и сообщила, что сейчас ищет хозяев для восьми котят, которых нашли возле супермаркета.

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала видео, на котором позирует с котятами, а также на некоторых кадрах показалась и ее младшая приемная дочка София.

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"Кажется, я снова стала мамой. Мы в Киеве раздаем восемь маленьких котят, которых нашли брошенными возле супермаркета. Они мечтают найти любящих хозяев!" – сказала Могилевская.

Также певица поделилась, что пока котята едят из пипетки, но уже через неделю или две им можно будет давать корм.

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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Отметим, недавно Наталья Могилевская порадовала своих поклонников милейшим фото обьятий со своей младшей дочерью. На снимке певица с дочерью крепко обнялись, а маленькая София одета в красивое вышитое платье. Создалось впечатление, что Могилевская светится от счастья.

А также Наталья Могилевская обьявила о своей новой книге "Мама тебе знайде", в которую она вложила всю душу. Также команда певицы сообщила, что на фестивале "Книжкова країна" посетители смогли ознакомиться с содержанием книги.

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