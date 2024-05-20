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"Я счастлива": Наталья Могилевская показалась в обьятиях известного украинского певца

Элина Чигис
20 мая 2024, 09:14
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Наталья Могилевская посетила масштабный концерт Макса Барских и оставила ему послание.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская оторвалась на концерте Макса Барских / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Украинская певица Наталья Могилевская не пропустила концерт Макса Барских во Дворце Спорта в Киеве, который прошел с огромным успехом.

На своей странице в соцсетях Могилевская опубликовала видео, в котором показала не только концерт Макса, но и как пришла его поздравить с успехом за кулисами, а также встретилась с режиссером Аланом Бадоевым.

видео дня

"Нежный, скромный, романтичный. Всегда работающий над собой. Прекрасный музыкант – человек, который не бежит за титулами, а идет своим путем. Своим прекрасным отдельным путём. Благодарю тебя, Макс! Я вчера была очень приятно удивлена целостностью твоего внутреннего покоя, твоим прекрасным концертом, несущим радость и позитив людям", - написала Наталья под видео.

Могилевская также показала стильный образ: артистка выбрала длинное легкое платье, накинув сверху курточку-бомбер, дополнив свой лук красными аксессуарами.

Кто такая Наталья Могилевская?

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, Наталья Могилевская прокомментировала, что чувствует после новости об Оскаре, который вручили документальному фильму "20 дней в Мариуполе". Певица отметила, что имеет личную гордость за награду.

А также Алла Пугачева не смогла промолчать о террористическом ударе РФ по Кривому Рогу, о котором рассказала Наталья Могилевская в сети. Примадонна высказала свою поддержку.

Читайте больше о Могилевской:

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