"Я счастлива": Наталья Могилевская показалась в обьятиях известного украинского певца

Украинская певица Наталья Могилевская не пропустила концерт Макса Барских во Дворце Спорта в Киеве, который прошел с огромным успехом.
На своей странице в соцсетях Могилевская опубликовала видео, в котором показала не только концерт Макса, но и как пришла его поздравить с успехом за кулисами, а также встретилась с режиссером Аланом Бадоевым.
"Нежный, скромный, романтичный. Всегда работающий над собой. Прекрасный музыкант – человек, который не бежит за титулами, а идет своим путем. Своим прекрасным отдельным путём. Благодарю тебя, Макс! Я вчера была очень приятно удивлена целостностью твоего внутреннего покоя, твоим прекрасным концертом, несущим радость и позитив людям", - написала Наталья под видео.
Могилевская также показала стильный образ: артистка выбрала длинное легкое платье, накинув сверху курточку-бомбер, дополнив свой лук красными аксессуарами.
Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, Наталья Могилевская прокомментировала, что чувствует после новости об Оскаре, который вручили документальному фильму "20 дней в Мариуполе". Певица отметила, что имеет личную гордость за награду.
А также Алла Пугачева не смогла промолчать о террористическом ударе РФ по Кривому Рогу, о котором рассказала Наталья Могилевская в сети. Примадонна высказала свою поддержку.
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