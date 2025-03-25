"Это меня просто бесит": Могилевская сделала признание про брак, флирт и измены

Наталья Могилевская была очень откровенной, отвечая на вопросы об отношениях.

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Наталья Могилевская личная жизнь - певица раскрыла детали отношений / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Дважды разведенная Наталья Могилевская в начале полномасштабной войны повстречала свою истинную любовь - мужчину по имени Валентин, который, кажется, воплощает идеал в глазах певицы. Избранник звезды предпочитает оставаться в тени, поэтому про их отношения известно не много.

Наталья называет возлюбленного мужем, и брак всегда комментировала неохотно и завуалированно. Лишь недавно в своем блоге в Instagram она поделилась роликом, в котором раскрывает свои взгляды на отношения. Там-то Могилевская и призналась, что она и Валентин официально не женаты.

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Звезда рассказывала, что для нее "норм или стрем" в паре. На вопрос, нормально ли жить в вместе 10+ лет без брака, она ответила, что это приемлемо в тех случаях, когда это - согласованное обоюдное решение.

"Мы тоже из-за войны решили не тратить деньги на свадьбу, и мы не женаты. Но, если это из-за того, что кто-то один из партнеров не хочет этого делать, то это означает, что нет доверия и настоящей любви", - говорит Могилевская.

Наталья Могилевская личная жизнь - певица раскрыла детали отношений / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Также Могилевская убеждена, что флиртовать с другими, когда ты состоишь в отношениях, не стоит. Это для артистки - вопрос доверия: "Это ужас. Очень много девушек думает, что это как-то подогревает атмосферу... Не живите в таких отношениях. Потому что вы сами хотите доверять своему мужчине, чтобы он точно любил только вас. Сначала дайте это, а потом рассчитывайте это получить".

Наталья Могилевская личная жизнь - певица раскрыла детали отношений / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Что же касается измен, которые "были только раз и случайно", звезда отмечает, что жить с неверным партнером она не хотела бы. Впрочем, она не осуждает те пары, которые смогли оправиться после измены - среди ее знакомых есть и такие, кто пережил этот кризис и живет счастливо вместе не один десяток лет.

Более категорична Наталья Могилевская оказалась по отношению полигамных отношений. "Вот это меня просто бесит! Это полный стрем! Это просто нелепость сегодняшнего дня. Должен быть один мужчина на всю жизнь, должна быть одна женщина - это лучшая ситуация. Мир сошел с ума", - эмоционально заявила певица.

Наталья Могилевская личная жизнь - певица раскрыла детали отношений / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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