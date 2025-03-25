Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Это меня просто бесит": Могилевская сделала признание про брак, флирт и измены

Анна Подгорная
25 марта 2025, 22:54
70
Наталья Могилевская была очень откровенной, отвечая на вопросы об отношениях.
Наталья Могилевская с мужем
Наталья Могилевская личная жизнь - певица раскрыла детали отношений / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Читайте больше:

  • Действительно ли Могилевская замужем
  • Как певица относится к открытым бракам, флирту в отношениях и случайной неверности

Дважды разведенная Наталья Могилевская в начале полномасштабной войны повстречала свою истинную любовь - мужчину по имени Валентин, который, кажется, воплощает идеал в глазах певицы. Избранник звезды предпочитает оставаться в тени, поэтому про их отношения известно не много.

Наталья называет возлюбленного мужем, и брак всегда комментировала неохотно и завуалированно. Лишь недавно в своем блоге в Instagram она поделилась роликом, в котором раскрывает свои взгляды на отношения. Там-то Могилевская и призналась, что она и Валентин официально не женаты.

видео дня

Звезда рассказывала, что для нее "норм или стрем" в паре. На вопрос, нормально ли жить в вместе 10+ лет без брака, она ответила, что это приемлемо в тех случаях, когда это - согласованное обоюдное решение.

"Мы тоже из-за войны решили не тратить деньги на свадьбу, и мы не женаты. Но, если это из-за того, что кто-то один из партнеров не хочет этого делать, то это означает, что нет доверия и настоящей любви", - говорит Могилевская.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская личная жизнь - певица раскрыла детали отношений / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Полное видео на канале STARS UA.

Также Могилевская убеждена, что флиртовать с другими, когда ты состоишь в отношениях, не стоит. Это для артистки - вопрос доверия: "Это ужас. Очень много девушек думает, что это как-то подогревает атмосферу... Не живите в таких отношениях. Потому что вы сами хотите доверять своему мужчине, чтобы он точно любил только вас. Сначала дайте это, а потом рассчитывайте это получить".

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская личная жизнь - певица раскрыла детали отношений / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Что же касается измен, которые "были только раз и случайно", звезда отмечает, что жить с неверным партнером она не хотела бы. Впрочем, она не осуждает те пары, которые смогли оправиться после измены - среди ее знакомых есть и такие, кто пережил этот кризис и живет счастливо вместе не один десяток лет.

Более категорична Наталья Могилевская оказалась по отношению полигамных отношений. "Вот это меня просто бесит! Это полный стрем! Это просто нелепость сегодняшнего дня. Должен быть один мужчина на всю жизнь, должна быть одна женщина - это лучшая ситуация. Мир сошел с ума", - эмоционально заявила певица.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская личная жизнь - певица раскрыла детали отношений / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал про тяжелое заболевание украинского музыкального продюсера Елены Мозговой. Проблемы со здоровьем научили ее относиться к своему телу с благодарностью.

Также украинская актриса Анна Кошмал показала двухнедельную дочь. София - второй ребенок артистки, которая теперь проходит адаптацию к статусу "мама двоих".

Читайте также:

Кто такая Наталья Могилевская?

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Наталья Могилевская новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Кривой Рог под массированной атакой БпЛА: прогремело не менее 15 взрывов

Кривой Рог под массированной атакой БпЛА: прогремело не менее 15 взрывов

23:01Война
"Такая цена": Зеленский высказался о сценариях окончания войны

"Такая цена": Зеленский высказался о сценариях окончания войны

22:46Война
РФ выдвинула условия по одному из пунктов прекращения огня: как ответил Трамп

РФ выдвинула условия по одному из пунктов прекращения огня: как ответил Трамп

22:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

Украину накроют заморозки: какой будет погода на Пасху 2025

Украину накроют заморозки: какой будет погода на Пасху 2025

В СССР запрещали одну из категорий граждан: историк раскрыл малоизвестное правило

В СССР запрещали одну из категорий граждан: историк раскрыл малоизвестное правило

Непростая IQ-задача: за 5 секунд найдите из 13-ти птиц особенную

Непростая IQ-задача: за 5 секунд найдите из 13-ти птиц особенную

Гороскоп на завтра 26 марта: Водолеям - веселье, Весам - необычайный день

Гороскоп на завтра 26 марта: Водолеям - веселье, Весам - необычайный день

Последние новости

23:01

Кривой Рог под массированной атакой БпЛА: прогремело не менее 15 взрывов

22:54

"Это меня просто бесит": Могилевская сделала признание про брак, флирт и измены

22:46

"Такая цена": Зеленский высказался о сценариях окончания войны

22:24

РФ выдвинула условия по одному из пунктов прекращения огня: как ответил Трамп

22:01

"Красотка": что известно о женитьбе путиниста Лепса на 19-летней студентке

Погода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в УкраинеПогода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в Украине
22:01

"Сдержать РФ - задача со звездочкой": DeepState раскрыли правду о Сумщине

22:00

Результаты переговоров в Эр-Рияде и перемирие: главные новости Украины (дайджест)

21:50

РФ цинично присвоила себе Запорожскую АЭС и назвала "российским ядерным объектом"

21:28

Как понять, что пробег авто скручен: поможет лишь одна деталь в салоне

Реклама
21:27

Неревнивая 19-летняя невеста Лепса отказалась планировать с ним детей

21:23

Переломный момент: для каких знаков зодиака весна 2025 года станет судьбоносной

21:03

Удивит гурманов: Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить плавленый сыр домаВидео

20:39

Конфискуют все имущество: нардепа Гунько приговорили к заключению за взятку

20:35

Что будет, если тревоги и активность РФ в море продлятся - заявление Зеленского

20:25

Где хранить домашнюю консервацию - лучшие места в квартире

20:25

Средство из 3 ингредиентов очистит окна за считанные минуты: как его приготовить дома

20:12

Что делать, чтобы бананы не становились коричневыми: интересный лайфхак

20:06

Тест на внимательность: только эксперт шоу-биза узнает артисток по карим глазам

19:52

РФ создала 15 сценариев войн до 2045 года: в ГУР раскрыли планы Кремля

19:43

Украину накроют дожди, а потом заморозки: синоптики удивили прогнозом

Реклама
19:39

Путин может ударить ядеркой по Украине: в разведке США выступили с предупреждением

19:13

Успешные люди живут по 5 правилам: как заработать первый миллион

19:10

Ситуация осложнена: DeepState сообщили о продвижении врага на Запорожье

19:10

Новые требования США и РФ в переговорах с Украиноймнение

18:54

Обсуждался ли вопрос территорий в Эр-Рияде - ответ Зеленского

18:53

Вербное воскресенье 2025: когда празднуем и что категорически нельзя делать

18:53

РФ "продвинула" на переговорах 2 вопроса, которые выгоднее ей, чем Украине - эксперт

18:34

Тишина на море и не только: Зеленский назвал 5 пунктов договоренностей с США и РФ

18:21

Как сажать морковь без прореживания - хитрые способы для хорошего урожая

18:01

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках Санты и оленя за 11 секунд

17:59

Возобновление авиасообщения в Украине: одна из компаний вышла с заявлением

17:50

Закуска, которую разметали со стола в СССР: рецепт давно забытого блюда

17:47

Угроза наступления РФ: офицер НГУ предупредил об опасности для Днепропетровщины

17:43

Судьба 4 регионов Украины и ЗАЭС: известны результаты переговоров в Саудовской Аравии

17:32

Переговоры в Саудовской Аравии: о чем договорились США с Украиной и РФ

17:20

Экс-директор РАЭС Павлишин приобрел себе во время войны новый Mercedes-Benz S класса

17:08

В РФ ополчились против Ефремова: в театре отказываются с ним работать

16:57

Доллар пошел на взлет: новый курс валют на 26 марта

16:56

Готова ли Украина к безусловному прекращению огня: посол Украины в США дала ответ

16:40

Александр Педан показал красавицу-дочку

Реклама
16:00

Чем отличаются 2 парня: только люди со "зрением орла" угадают за 5 секунд

16:00

Цены растут "на глазах": в Украине резко дорожает популярный продукт

15:45

Как украсить дом к Пасхе: трендовые идеи 2025 года

15:40

Максим Козицкий развелся с женой после 20 лет брака - причина

15:40

4 знака зодиака, которые лучше всех решают проблемы

15:20

Звезда "Крепостной" призналась, почему не вышла за отца своей дочери

15:12

Повторяют ту же ошибку: россияне сильно просчитались в Белгородской области

15:07

ТОП-5 детективных сериалов, от которых невозможно оторваться

15:01

"Вашингтон прекратит обстрелы": Лавров выдал абсурдное заявление и набросился на КиевВидео

14:52

ВСУ перебили логистику врага и продвинулись вперед возле Покровска - Сазонов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Операция в Курской области
Пробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на Курщине
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять