"Казалось, целую вечность": Анна Кошмал показала двухнедельную дочь

Кошмал поделилась, как адаптируется к появлению малышки.

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Анна Кошмал родила дочь - свежие фото мамы и младенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Вкратце:

Две недели назад Анна Кошмал стала мамой двоих

Артистка показала свежие фото с маленькой Софией

Одиннадцатого марта украинская актриса Анна Кошмал стала мамой во второй раз. Своему шестилетнему сыну Мише она подарила сестричку, которую назвали Софией.

Кошмал - активная мама, и уже торопится вернуться на сцену. Тем не менее она сполна наслаждается материнством, о чем рассказала в своем блоге в Instagram.

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Она опубликовала серию фотографий с малышкой Софией, и отметила, что в статусе мамы двоих детей даже не замечает, как пролетают дни. "Последний месяц беременности тянулся, казалось, целую вечность. И эти две недели пролетели как один день", - радостно подчеркивает актриса.

Анна Кошмал родила дочь - свежие фото мамы и младенца / instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал родила дочь - свежие фото мамы и младенца / instagram.com/smorkovkina

О том, что она ждет второго ребенка, Анна Кошмал сообщила в сентябре 2024 года. Актриса скрывала пол и имя будущего малыша, и раскрыла их лишь после появления младенца на свет.

Про беременность Анна Кошмал сообщила танцем / instagram.com/smorkovkina

До последних дней беременности артистка вела активный образ жизни, например, занималась любимой йогой. Исполняя сложные асаны уже с большим животиком, Кошмал неизменно вызывала восторженное удивление поклонников.

Анна Кошмал продолжала заниматься йогой во время беременности / instagram.com/smorkovkina

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Кто такая Анна Кошмал? Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

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