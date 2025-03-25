"Казалось, целую вечность": Анна Кошмал показала двухнедельную дочь

Вкратце:
- Две недели назад Анна Кошмал стала мамой двоих
- Артистка показала свежие фото с маленькой Софией
Одиннадцатого марта украинская актриса Анна Кошмал стала мамой во второй раз. Своему шестилетнему сыну Мише она подарила сестричку, которую назвали Софией.
Кошмал - активная мама, и уже торопится вернуться на сцену. Тем не менее она сполна наслаждается материнством, о чем рассказала в своем блоге в Instagram.
Она опубликовала серию фотографий с малышкой Софией, и отметила, что в статусе мамы двоих детей даже не замечает, как пролетают дни. "Последний месяц беременности тянулся, казалось, целую вечность. И эти две недели пролетели как один день", - радостно подчеркивает актриса.
О том, что она ждет второго ребенка, Анна Кошмал сообщила в сентябре 2024 года. Актриса скрывала пол и имя будущего малыша, и раскрыла их лишь после появления младенца на свет.
До последних дней беременности артистка вела активный образ жизни, например, занималась любимой йогой. Исполняя сложные асаны уже с большим животиком, Кошмал неизменно вызывала восторженное удивление поклонников.
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Кто такая Анна Кошмал?
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
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