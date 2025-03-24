"Очень много вопросов": Марина Боржемская удивила признанием о личной жизни

Марина Боржемская рассказала, какого мужчину хочет видеть рядом с собой

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Марина Боржемская - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Боржемская

Кратко:

Марина Боржемская высказалась о личном

Знаменитость сейчас не в отношениях

Украинская известная фитнес-тренер и ведущая Марина Боржемская призналась, что не против устроить свою личную жизнь и завести отношения с мужчиной.

На своей странице в Instagram она отметила, что открыта к отношениям.

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"Очень много вопросов получила о моих отношениях – есть ли у меня молодой человек, какие мужчины мне нравятся, почему у меня никого нет? Да, я открыта к знакомствам. Да, я бы с радостью познакомилась с прекрасным мужчиной", - написала звезда.

Марина Боржемская ответила на вопросы поклонников / фото: скрин instagram.com, Марина Боржемская

Также Марина очертила, какой тип мужчин ее привлекает и что ей нравится.

"Главное, чтобы человек тебе понравился, с ним было интересно, и ты хотела встретиться снова. И иногда ты даже не можешь объяснить почему", – добавила Боржемская.

Марина Боржемская занята карьерой / фото: instagram.com, Марина Боржемская

Фитнес-тренер рассказала, что у нее были попытки познакомится в Сети, но ей необходим живой контакт. Сейчас же она не зацикливается на поисках второй половинки, ведь у нее очень много работы и ее график загружен.

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Марина Боржемская - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, Марина Боржемская, устроила сессию вопросов-ответов своими подписчиками касательно здоровья. Фитнес-тренер ответила на вопрос подписчицы о том, почему появляется лишний вес зимой и что с этим делать. В частности, по словам Боржемской, набор веса зимой - явление достаточно распространенное.

Также ранее Марина Боржемская попросила своих подписчиков поделиться идеями, где искать любовь, и своими рассказами про необычные знакомства.

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Кто такая Марина Боржемская? Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".

В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.

Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.

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