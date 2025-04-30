Названа причина развода Денисенко и Фединчика: "Другой мужчина"

Вы узнаете:
- Что известно о разводе Денисенко и Фединчика
- Причина разрыва отношений супругов
Украинский известный блогер-обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов рассказал подробности развода актрисы Наталки Денисенко и актера, а сейчас военнослужащего Андрея Фединчика.
Как отметил блогер, ссылаясь на свои источники, именно Наталка подала на развод с мужем и была инициатором прекращения отношений.
Инсайдеры поделились с Беспаловым, что у актрисы был другой мужчина, пока Андрей служит в ВСУ. Актер же желает сохранить семью, но Денисенко настроена категорически.
"За три года в ВСУ Андрей исчез с экранов и инфопространства, потерял былую популярность. Также он больше не зарабатывает, как раньше. Только деньги, которые он получает как военнослужащий. В то же время, популярность Наталки и ее заработки значительно выросли", - сказал Богдан.
Также блогер подчеркнул, что ему нравилась пара Денисенко-Фединчик и выглядят они вместе органично.
Напомним, у пары есть общий сын Андрей, пока никто из супругов не комментировал новости о разводе.
Смотрите видео, где Богдан Беспалов прокомментировал развод Денисенко и Фединчика:
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Наталка Денисенко - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, актриса Наталка Денисенко прокомментировала скандал вокруг Остапчука, Буше и Позитива. Она очень недовольна, что общество навязывает женщинам свои стандарты красоты.
А также ранее Наталка Денисенко вернулась с отдыха в Турции домой, где ее ожидал неприятный сюрприз. Увы, для артистки отпуск обернулся неприятностями на коже, Наталка показала честное фото без макияжа и фильтров.
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Кто такая Наталка Денисенко?
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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