Названа причина развода Денисенко и Фединчика: "Другой мужчина"

Отношения актеров не выдержали разлуки.

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Наталка Денисенко и Андрей Фединчик - развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Фединчик, Наталка Денисенко

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Что известно о разводе Денисенко и Фединчика

Причина разрыва отношений супругов

Украинский известный блогер-обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов рассказал подробности развода актрисы Наталки Денисенко и актера, а сейчас военнослужащего Андрея Фединчика.

Как отметил блогер, ссылаясь на свои источники, именно Наталка подала на развод с мужем и была инициатором прекращения отношений.

Инсайдеры поделились с Беспаловым, что у актрисы был другой мужчина, пока Андрей служит в ВСУ. Актер же желает сохранить семью, но Денисенко настроена категорически.

Наталка Денисенко стала инициатором развода / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"За три года в ВСУ Андрей исчез с экранов и инфопространства, потерял былую популярность. Также он больше не зарабатывает, как раньше. Только деньги, которые он получает как военнослужащий. В то же время, популярность Наталки и ее заработки значительно выросли", - сказал Богдан.

Также блогер подчеркнул, что ему нравилась пара Денисенко-Фединчик и выглядят они вместе органично.

Напомним, у пары есть общий сын Андрей, пока никто из супругов не комментировал новости о разводе.

Смотрите видео, где Богдан Беспалов прокомментировал развод Денисенко и Фединчика:

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

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Наталка Денисенко - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, актриса Наталка Денисенко прокомментировала скандал вокруг Остапчука, Буше и Позитива. Она очень недовольна, что общество навязывает женщинам свои стандарты красоты.

А также ранее Наталка Денисенко вернулась с отдыха в Турции домой, где ее ожидал неприятный сюрприз. Увы, для артистки отпуск обернулся неприятностями на коже, Наталка показала честное фото без макияжа и фильтров.

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Кто такая Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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