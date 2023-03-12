Актер-воин Фединчик переписал все имущество на Наталку Денисенко: "Я хорошо устроилась"

Звезда "Крепостной" отметила, что муж сам настоял на составлении завещания на ее имя.

Наталка Денисенко призналась, что Андрей Фединчик, который сейчас защищает Украину, написал завещание на ее имя / facebook.com/natakadenisenko

Украинская актриса, звезда сериала Крепостная, Наталка Денисенко во время полномасштабной войны в Украине, как и многие артисты, нашла отдушину в работе - так ей легче ждать с фронта мужа, актера Андрей Фединчика, который сейчас защищает нашу страну в лавах ВСУ.

Актриса следует заветам своего защитника и старается жить свою лучшую жизнь. Поэтому ее часто можно заметить на различных светских мероприятиях. К примеру, недавно она появилась на допремьерном показе украинского мультфильма "Мавка" по мотивам произведения Леси Украинки "Лісова пісня". Денисенко озвучивала главную роль, и не могла пропустить такое событие.

В интервью ЖВЛ Наталка призналась, что она с Фединчиком строит большие планы на будущее, однако ее муж настаивает на том, чтобы быть готовыми ко всему. В частности завещание актер-воин уже переписал на супругу.

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"Мой муж написал завещание, все оформлено на меня. Все мои подружки смеются, говорят, что я хорошо устроилась. А мой муж говорит, что так надо. Но я не думаю об этом. Я уверена, что все будет хорошо", - рассказывает Денисенко.

Больше она размышляет о том, что будет после войны - она с мужем хотят завести сестричку для их сына Андрея. Но Наталка пока не торопится - актриса призналась, что очень болезненно переживает войну, и быть сейчас нервной и беременной считает не лучшей затеей.

Напомним, ранее Наталка Денисенко попала в громкий скандал из-за своей поездки с сыном на море в Турцию. Она призналась, что ей за это не стыдно, ведь ее сын уже давно просился на море и к отдыху подтолкнул муж, который воюет против оккупантов.

Позднее Денисенко рассказала о тех ужасах войны, которые пришлось пережить ее родителям в Чернигове - они прятались в подвале без связи, света и воды, и долгое время наотрез отказывались выезжать.

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