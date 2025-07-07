"Уже достаточно": Наталка Денисенко показала, как выглядит в реальной жизни

Картинка может отличаться, но Денисенко это не мешает чувствовать себя роскошной.

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Наталка Денисенко сейчас - как актриса выглядит без макияжа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Вкратце:

Наталка Денисенко без макияжа показала честное сэлфи

Артистка объяснила, почему для нее так важно иметь возможность делиться этим

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась редким фото - она показала, как выглядит в естественном виде без ретуши и косметики. К своему образу а-ля натюрель она относится с особым трепетом.

На сэлфи, которое появилось в блоге артистки в Instagram, она крупным планом продемонстрировала свое лицо. Иметь возможность показывать себя настоящую, и не бояться осуждения Денисенко считает настоящей роскошью.

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"Как мне нравится фото без фильтров, без макияжа. И состояние, когда я имею право никому ничего не объяснять. Это настоящая роскошь! Когда тебя уже достаточно", - написала Наталка.

Наталка Денисенко сейчас - как актриса выглядит без макияжа / instagram.com/natalka_denisenko

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О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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