"Уже достаточно": Наталка Денисенко показала, как выглядит в реальной жизни

Вкратце:
- Наталка Денисенко без макияжа показала честное сэлфи
- Артистка объяснила, почему для нее так важно иметь возможность делиться этим
Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась редким фото - она показала, как выглядит в естественном виде без ретуши и косметики. К своему образу а-ля натюрель она относится с особым трепетом.
На сэлфи, которое появилось в блоге артистки в Instagram, она крупным планом продемонстрировала свое лицо. Иметь возможность показывать себя настоящую, и не бояться осуждения Денисенко считает настоящей роскошью.
"Как мне нравится фото без фильтров, без макияжа. И состояние, когда я имею право никому ничего не объяснять. Это настоящая роскошь! Когда тебя уже достаточно", - написала Наталка.
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О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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