Морпех Дианов женился и впервые показал избранницу

Вкратце:
- Михаил Дианов женился
- Защитник впервые показал, как выглядит его новая жена
Украинский морской пехотинец и защитник Мариуполя, который пережил российский плен, Михаил Дианов начал совершенно новую жизнь. В своем блоге в Facebook он сообщил, что вновь женился.
Сперва на странице появилось уведомление, что он теперь в браке с женщиной по имени Мирослава, с шуточным комментарием Дианова: "Клялся, божился, что никогда не женюсь". Позже он опубликовал свадебное фото.
В кадре новобрачные позируют, глядя друг другу в глаза. Для церемонии Михаил надел белую рубашку и серые брюки, его избранница - белый костюм.
В комментариях морпеха поздравляют с женитьбой, и желают паре всяческих благ.
Михаил Дианов познакомился с Мирославой осенью 2024 года. Прежде он уже был женат, и развелся в 2011 году. От первого брака у него есть дочь Екатерина. Мирослава также воспитывает ребенка от предыдущих отношений.
До сообщении о свадьбе Дианов скрывал избранницу. Теперь его подписчики могут разглядеть, кому подарил свое сердце защитник.
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О персоне: Михаил Дианов
Михаил Дианов – украинский военнослужащий, старший сержант 36 ОБрМП Вооруженных сил Украины, защитник Мариуполя. Кавалер ордена "За мужество" II (2022) и III (2022) степеней, почетный гражданин Тернополя (2022).
С 2015 года является участником русско-украинской войны. Стал бойцом батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты. В мае 2022 года отдельный отряд специального назначения "Азов" опубликовал в своем телеграмм-канале фото раненых бойцов из "Азовстали", среди которых командир Михаил Дианов.
21 сентября 2022 года освобожден из плена.
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