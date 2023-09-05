Звезду Уэнздей выкинули из сериала из-за сексуальных домогательств - СМИ

Перси Хайнс Уайт считает себя несправедливо обвиненным, однако общественность сделала свой выбор.

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Перси Хайнс Уайт не будет играть во втором сезоне "Уэнздей" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

В январе группа женщин обвинила канадского актера Перси Хайнса Уайта, который сыграл тайно влюбленного в главную героиню Ксавье Торпа в сериале "Уэнздей", в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

Близкое окружение 21-летнего артиста называют обвинения несправедливыми. Того же мнения придерживается сам Уайт, однако общественный резонанс в связи с этой историей привел к изменениям в его карьере.

Так издание Daily Mail, с отсылкой на источник в семье Перси, утверждает что актер не появится в роли Ксавье Торпа во втором сезоне "Уэнздей" из-за испорченной репутации.

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Меж тем Netflix официально комментировать скандал с Перси Хайнсом Уайтом не торопится. Актерский состав второго сезона сериала "Уэнздей" на данный момент не утвержден в связи с забастовками в Голливуде.

Ранее стало известно, что в семье у Рианны случилась трагедия - барбадосская певица потеряла близкую родственницу. Во врем похоронной церемонии прозвучала известная песня артистки.

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