У звезды "Ходячих мертвецов" обнаружили последнюю стадию рака

53-летний Эрик Дженсен сыграл в кино и на телевидении более 100 ролей и мечтает продолжить карьеру.

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У Эрика Дженсена рак с метастазами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ejensen123

Американский актер, режиссер и сценарист Эрик Дженсен недавно узнал ужасные новости - у него диагностировали 4 стадию онкологии. Его жена, режиссер Джессика Блэнк, открыла благотворительный сбор на лечение супруга.

У Дженсена рак толстой кишки с метастазами в печени. Тем не менее его семья настроена оптимистично - врачи уже составили программу лечения и оставляют неплохие шансы на то, что актер сможет поправиться. Ему предстоят операции и курс химиотерапии.

В 2022 году Эрик уже едва не распрощался с жизнью: у него была аневризма головного мозга - диагноз с высокой летальностью. Тем не менее он выжил и продолжает творить вопреки своим недугам.

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На сайте, где был объявлен благотворительный сбор, значится, что и сейчас, в процессе лечения от онкологии, Дженсен активно работает на съемочной площадке и над написанием новых сценариев.

"Рак дал метастазы в печень, но Эрик молод и вынослив (чего только стоят съемки фильма во время химиотерапии и полный рабочий день с обязанностями сценариста и режиссера). Врачи преследуют цель уменьшить количество опухолей, а за две операции уже полностью от них избавиться. Он невероятно мужественен и устойчив. Эрик – боец. Мы верим, что он справится и продолжит творить, помогая обществу еще много лет", - пишет семья артиста.

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