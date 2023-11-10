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Юная версия Железного Арни: внебрачный сын Шварценеггера стал его точной копией

Анна Подгорная
10 ноября 2023, 02:32
Джозеф Баэна по форме догнал своего звездного отца, и с удовольствием играет мускулами на камеру.
Арнольд Шварценегген, Джозеф Баэна
Как выглядит внебрачный сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/joebaena

2011 год для героя боевиков и бодибилдера Арнольда Шварценеггера оказался крайне насыщенным - он ушел с поста губернатора штата Калифорния, отпраздновал серебряную свадьбу с журналисткой Марией Шрайвер, а через две недели объявил о разводе с ней.

Еще через неделю он публично признался, что имеет внебрачного сына от гувернантки Милдред Баэны, которая работала у Шварценеггеров 20 лет, и уволилась за несколько месяцев до громких заявлений Арни.

Сейчас Шварценеггер публично признает своего сына, Джозефа Баэну. Молодой человек, которому сейчас 26 лет, во всем наследует своего звездного отца - он пробует свои силы в актерстве и музыке и на все 100% разделяет страсть "Терминатора" к бодибилдингу.

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Баэна усердно занимается каждый день, чтобы достичь таких же результатов, как Шварценеггер. При этом молодой человек охотно хвастается телом в своем блоге в Instagram.

На одном из недавних роликов Джо продемонстрировал поразительное сходство с отцом, и вполне мог бы посоревноваться за титулы Мистера Вселенной и Мистера Олимпия, которыми владеет Железный Арни.

Джозеф Баэна
Как выглядит внебрачный сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/joebaena

Ранее Дженнифер Лопес раскрыла секрет своего брака с Беном Аффлеком, который длится уже более года. Это их вторая попытка узаконить отношения - двадцать лет назад они расстались за день до свадьбы.

Также в СМИ появились подробности о похоронах актера Мэттью Перри. На церемонию прощания с 54-летним "Чендлером Бингом" пришел весь основной актерский состав сериала "Друзья".

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