Неплях показала синяки и ссадины и рассказала об абьюзивных отношениях

Украинская модель и Мисс Украина-Вселенная 2021 Анна Неплях поделилась своей историей, как она стала жертвой абьюзера.
Своей личной драмой Неплях поделилась на своей странице в Instagram.
В сети 29-летняя Неплях показала фотодоказательства побоев и перечислила признаки типичного абьюзера.
"Не бывает "сама виновата". Абъюзер всегда найдет себе жертву, и модель поведения со всеми у них всегда одинакова. Ох, а как они любят ярких красивых женщин унижать, еще больше чувствуя силу в насилии", - поделилась собственным опытом Анна .
Неплях показала ссадины и синяки на своем теле. Она также назвала "красные флажки", которые указывают на то, что партнер является абьюзером.
Напомним, ранее Неплях показала результаты своего похудения. В первые месяцы полномасштабной войны она сильно поправилась на фоне стресса. Впрочем, с лишними кило или без них, Неплях проповедует любовь к своему телу.
Ранее украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай показала, как на самом деле выглядит ее тело без фотошопа. Таким образом она призвала подписчиков учиться принимать себя и свое тело со всеми несовершенствами.
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