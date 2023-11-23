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Неплях показала синяки и ссадины и рассказала об абьюзивных отношениях

Алена Кюпели
23 ноября 2023, 14:34обновлено 23 ноября, 15:07
29-летняя Неплях показала фотодоказательства побоев и перечислила признаки типичного абьюзера.
Анна Неплях
Анна Неплях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/neplyah

Украинская модель и Мисс Украина-Вселенная 2021 Анна Неплях поделилась своей историей, как она стала жертвой абьюзера.

Своей личной драмой Неплях поделилась на своей странице в Instagram.

В сети 29-летняя Неплях показала фотодоказательства побоев и перечислила признаки типичного абьюзера.

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"Не бывает "сама виновата". Абъюзер всегда найдет себе жертву, и модель поведения со всеми у них всегда одинакова. Ох, а как они любят ярких красивых женщин унижать, еще больше чувствуя силу в насилии", - поделилась собственным опытом Анна .

Неплях показала ссадины и синяки на своем теле. Она также назвала "красные флажки", которые указывают на то, что партнер является абьюзером.

Анна Неплях показала свои синяки
Анна Неплях показала свои синяки / Скришнот
Анна Неплях и ее травмы
Анна Неплях и ее травмы / Скриншот

Напомним, ранее Неплях показала результаты своего похудения. В первые месяцы полномасштабной войны она сильно поправилась на фоне стресса. Впрочем, с лишними кило или без них, Неплях проповедует любовь к своему телу.

Ранее украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай показала, как на самом деле выглядит ее тело без фотошопа. Таким образом она призвала подписчиков учиться принимать себя и свое тело со всеми несовершенствами.

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