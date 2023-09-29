'Мое тело выглядит по-разному': Рамина показала как на самом деле выглядит без фотошопа

Девушка говорит, что нельзя никому разрешать обесценивать труд над собой и нужно себя защищать.

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Рамина рассказала, как выглядит на самом деле / Коллаж Главред, фото Instagram (raminalalala)

Украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай показала в соцсетях как выглядит ее тело без ретуши.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Фотографии она выставила после того, как некоторые подписчики сделали ей комплимент по поводу фигуры и сказали, что хотят тоже иметь кубики пресса.

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"Сегодня много девушек написали, что хотят быть похожими на меня и иметь кубики пресса. Мне, с одной стороны, приятно, а с другой могу огорчить вас. У меня нет кубиков пресса. В зависимости от света и ракурса мое тело выглядит по-разному и это нормально. Я, как человек, знающий, что такое РПП не хочу, чтобы вы думали, что все вокруг идеальны, а с вами что-то не так", – отметила Эсхакзай.

Как выглядит тело Рамины / Скриншот со страницы Рамины в соцсети

Она призвала подписчиков не верить Инстаграму, ведь у нее далеко не всегда стройное тело, и это нормально.

"Помните, что на все нужно время. Даже на то, чтобы выглядеть так, как ты хочешь. Потому что реально бывает так, что хочется, а ты не можешь, потому что психологически много зай**ов. То дети, то мужчины, то родители, то работа", - написала ведущая.

Как выглядит тело Рамины / Скриншот со страницы Рамины в соцсети

Девушка призвала не осуждать других за их внешность и посоветовала слать таких людей на три буквы.

"Никто не имеет права обесценивать вашу работу над собой. Я знаю, что такое, когда тебе 22, а ты выглядишь как будто родила минимум месяц назад. Я знаю, что такое проблемы с женскими гормонами. И я против обесценивания каждой женщины. Можно выглядеть стройной, когда родила троих детей, а можно не знать, что делать с собой, когда ты еще не рожала, а тело выглядит очень отечным и ты не знаешь, куда деваться", – написала она.

Напомним, ранее Рамина показала себя до всех инъекций и рассказала, что раньше тоже была красивой.

Также мы рассказывали, что жених Рамины Эсхакзай раскрыл подробности внезапного расставания с журналисткой.

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