Блогер раскрыл подробности отношений Каменских, ее нового возлюбленного и Потапа

Беспалов убежден, что у NK появился новый фаворит, из-за чего атмосфера в браке с мужем изменилась.

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Настя Каменских нашла нового мужчину, а Потап ее поддерживает финансово / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/realpotap

Семья украинских артистов, Настя Каменских и Алексей 'Потап' Потапенко, уже больше года пытаются всячески опровергнуть слухи о том, что их брак находится на грани развода. Раньше многочисленные романы приписывали Потапу, а теперь, по словам блогера-сплетника Богдана Беспалова, на поиски личного счастья за пределами отношений с мужем отправилась NK.

И это ей якобы удалось с блеском. Беспалов утверждает, что певица нашла состоятельного мужчину сердца, который ее всячески балует.

Меж тем Каменских, по утверждению блогера, не спешит разрывать деловые и супружеские отношения с Потапом. От законного супруга она требует больших финансовых вливаний для развития карьеры, которую он ей якобы испортил.

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"Вы посмотрите, какая у нее жажда получить латино-америнское Грэмми. С одной стороны это не плохое качество, потому что такие люди, как Каменских, потом и получают такие награды. Потому что они пойдут на все в своей жизни, чтобы получить это Грэмми. В то же время Настя получает финансирование от Потапа и приятные бенефиты от мужчины сердца", - размышляет Беспалов на своем YouTube-канале.

Ранее 48-летняя украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская сделала признание о материнстве и сложностях на пути к личному счастью.

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