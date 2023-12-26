Победитель "Танців з зірками" Евгений Кот впервые станет отцом

Украинский танцор, хореограф и звезда шоу "Танці з зірками" Евгений Кот вместе с супругой, танцовщицей Натальей Татаринцевой, сообщили на Рождество великолепную новость - в их семье скоро появится еще один человек.
Про беременность Натальи пара объявила в социальных сетях чувственным видео с завораживающим сюжетом. Артистичные супруги под звуки колыбельной показали, как вместе в глиняный горшочек они засыпают землю, затем - садят зерна и поливают водой. В конце ролика слышен детский плач.
"Сегодня в день Рождества мы делимся с вами нашей заветной новостью и искренне благодарим всех, кто желал нам осуществления самой главной мечты для нашей семьи! Мы ждем тебя наше чудо", - пишут Кот и Татаринцева.
Про долгожданную беременность Наталья узнала в начале ноября. С грядущим пополнением в семье счастливую пару поздравляют поклонники, коллеги и друзья - Илона Гвоздева, Светлана Тарабарова, Оля Цибульская, Ксения Миишина, Елена Шоптенко, Иванна Онуфрийчук и др.
Смотрите видео, которым Евгений Кот и Наталья Татаринцева объявили, что ждут ребенка:
Ранее украинский шоумен Владимир Остапчук подтвердил, что женился в третий раз. Также он намекнул, что скоро вместе со своей молодой женой, журналисткой Екатериной Полтавской, отпразднует первую годовщину.
Также певица Настя Каменских в гостях у Евгения Клопотенко рассказала, есть ли у нее проблемы в браке с Потапом. NK прокомментировала слухи, которые неотрывно преследуют их пару.
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