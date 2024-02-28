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Каменских неожиданно показала романтическое видео с Потапом и странно подписала его

Алена Кюпели
28 февраля 2024, 14:27
Певица опубликовала черно-белое ностальгическое видео.
Настя Каменских поделилась видео в черно-белом цвете
Настя Каменских поделилась видео в черно-белом цвете / Коллаж Главред, фото Instagram/ kamenskux

Известная украинская поп-певица Настя Каменских, которая давно уже не постит совместные с Потапом фотографии, неожиданно запостила романтическое видео.

На своей странице в Instagram, певица показала счастливые моменты пары. В частности, на видео есть воспоминания со свадьбы, поездок и просто веселых моментов, которые артисты проводили вместе.

Кто такая Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

видео дня

"Старые воспоминания о любви", - подписала свой пост Каменских, чем вызвала бурю подозрений у своих фоловеров. Большинство из них насторожило слово "старые". Они тут же стали предполагать, что Каменских скучает за своей бывшей любовью - Потапом.

Напомним, ранее Каменских прилетела к своему супругу, рэперу и продюсеру Потапу в Колумбию и немедленно сообщила об этом всей армии своих фанатов через Instagram. Каменских немедленно на родине Павло Эскобара отправилась на студию El Alto Estudio и рассказала, что прилетела в Колумбию "искать новые звучания и обмениваться опытом".

Ранее Настя Каменских в гостях у Евгения Клопотенко рассказала, есть ли у нее проблемы с браке с Потапом. Певица отметила, что знает про слухи, которые витают вокруг ее семьи.

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Настя Каменских Потап новости шоу бизнеса
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