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Домой не торопится: Потап признался, где сейчас находится

Анна Подгорная
20 мая 2024, 15:47
258
Музыкальный продюсер объявил о новом этапе своего заграничного вояжа.
Потап
Потап новости - где сейчас Потап / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

На момент начала полномасштабной войны в Украине музыкальный продюсер и певец Потап находился в Испании. За границей он проводил благотворительные концерты на пользу Украины, а позже и вовсе вернулся на родину.

Тем не менее он пробыл тут недолго - с осени 2023 года Потап находится в перманентной заграничной "командировке", которую сам артист называет вкладом в развитие украинской музыкальной индустрии за рубежом.

Сперва артист пытался скрывать свои поездки, опасаясь критики, однако сейчас он активно осветляет свои передвижения в социальных сетях. Так недавно в своем блоге в Instagram Потап сообщил, что прибыл в Софию, Болгария.

видео дня

"Болгария стремительно развивается в секторе производства музыкального контента, ТВ и кинопродукции. В Софии и окружающих районах расположены целые города-павильоны, где снимают как Голливуд, так и Таливуд, и K-Pop. Я прибыл в Софию на съемки двух видеоклипов и разработку еще трех!" - написал он, и опубликовал видео, на котором выходит из самолета и направляется к автобусу.

Потап
Потап новости - где сейчас Потап / instagram.com/realpotap

Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Потап - последние новости:

Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

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