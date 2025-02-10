"Шанс начать что-то новое": Настя Каменских сделала громкое заявление

Настя Каменских поделилась с поклонниками секретами.

https://stars.glavred.info/shans-nachat-chto-to-novoe-nastya-kamenskih-sdelala-gromkoe-zayavlenie-10638467.html Ссылка скопирована

Настя Каменских - новое видео / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

Настя Каменских показала свою тренировку

Певица рассказала, какое у нее настроение

Украинская известная певица Настя Каменских показала подписчикам, как ей удается держать свою фигуру в форме.

На своей странице в Instagram Каменских опубликовала фото с зала после тренировки и заявила, что после занятия спортом у нее появилось настроение.

видео дня

"Понедельник уже стал лучше. А как вы начинаете свой день?" – написала Настя.

Настя Каменских после тренировки / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Также она поделилась, как проходит ее тренировка с тренером.

"Для кого-то понедельник – это самый трудный день недели. А для кого-то шанс начать что-то новое. Выбор делаем мы сами", – объяснила певица.

Настя Каменских любит спорт / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Отметим, Каменских опубликовала видео в то же самое время, что и вышло скандальное интервью ее мужа Потапа российскому журналисту Юрию Дудю.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред