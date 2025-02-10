"Поэтому я возвращаюсь": беглец Потап признался, как выехал из Украины

Вы узнаете:
- Потап дал интервью скандальному Юрию Дудю
- Беглец рассказал, как выехал за границу
Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал из Украины еще в начале полномасштабной войны, дал интервью скандальному российскому журналисту Юрию Дудю.
Как заявил беглец, покинул территорию Украины он легально, ведь есть несколько способов это сделать.
Отметим, у Потапа нет троих несовершеннолетних детей и он призывного возраста.
"Есть способы, есть системы, разные программы, я не знаю как правильно сказать, предусмотренные разными инстанциями, где ты можешь получить разрешение на выезд. Это непросто, нужно проходить бюрократию. Я за это время выезжал по разным причинам через разные инстанции. Она предполагает, что я должен вернуться. То есть она на определенные срок. Поэтому я возвращаюсь", - сказал рэпер.
Также Потап утверждает, что он помогает ВСУ и волонтерам, у него изменились приоритеты и теперь он развивается в Европе.
Смотрите видео интервью Потапа:
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Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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