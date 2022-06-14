Дудь продает квартиру в России

Дудь планирует переезжать?/ Скриншот видео с youtube.com

Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь выставил на продажу свою квартиру в Москве. После того, как россия развязала полномасштабную войну на территории Украины, он уехал в другую страну и, видимо, не планирует возвращаться на родину.

Как пишет УНИАН, о продаже сообщил некий Сергей Арфаров. Именно он выставил в Instagram-блоге объявление о продаже недвижимости и показал фотографии. Пользователи узнали некоторые локации из этой квартиры, ведь там Юрий нередко снимал рекламы для своих выпусков на YouTube-канале.

Квартира журналиста Дудя. Фото соцсети

"Продаётся квартира друга с самой сильной энергетикой. В квартале Даниловская мануфактура, метро Тульская. 50 кв. м общей площади. 4 этаж из 4-х. Рядом река Москва.

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Территория под охраной, видеонаблюдением, шлагбаумы, пропускная система. Инфраструктура: кафе, бары, рестораны, магазины", - сказано в описании.

Отметим, ранее российский блогер и журналист Юрий Дудь, который публично поддержал Украину, посвятил свой новый выпуск беженцам из Украины. В новом сюжете он показал, как его друзья-россияне, которые живут в Будапеште, помогают беженцам из Украины.