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Юрий Дудь посвятил новый выпуск войне в Украине и украинским беженцам

12 апреля 2022, 11:25

Дудь говорит с разными людьми в Европе.

Он называет вещи своими именами

Российский блогер и журналист Юрий Дудь, который публично поддержал Украину, посвятил свой новый выпуск беженцам из Украины.

В новом сюжете он показал, как его друзья-россияне, которые живут в Будапеште, помогают беженцам из Украины.

Дудь называет "спецоперацию" в Украине своими именами, а именно войной и разговаривают с людьми, которые также говорят о зверствах и о том, что натворила российская армия в Украине.

В частности, герой его программы рассказывает о разрушениях в Харькове, об убийствах мирного населения.

А рамках выпуска Дудь показывает видео разрушений в Украине со смартфона героини Лилии из Киева.

Напомним, ранее российский блогер и журналист Юрий Дудьпублично поддержал Украину в условиях российской агрессии и признания Россией "ЛНДР".

viber
Юрий Дудь вДудь
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