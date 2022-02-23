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Российский блогер Дудь публично поддержал Украину

23 февраля 2022, 12:40
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Он отметил, что как у россиянина у него есть чувство вины за агрессивные действия России против Украины.

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Юрий Дудь публично поддержал Украину / Скриншот видео с youtube.com

Российский блогер и журналист Юрий Дудь публично поддержал Украину в условиях российской агрессии и признания Россией "ЛНДР".

Соответствующий пост со словами поддержки от обнародовал в своем Telegram-канале.

"Я вырос в России, Россия – моя родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, – моя максимальная поддержка в эти дни", – отметил Дудь.

Он сказал, что как россиянин чувствует вину за агрессию России против Украины, хоть и не ответственен за эти вещи.

Также он выступил с критикой решений президента России Владимира Путина и отметил, что он "эту власть не выбирал" и не поддерживает ее решения.

Напомним, решение Путина о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" всколыхнуло волну возмущения среди всех граждан Украины, в том числе и среди звезд. Осудили такое решение и призвали дать покой Украине Злата Огневич, Ирма Витовская, Маша Ефросинина, Илона Гвоздева, Руслана Личжичко и многие другие.

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