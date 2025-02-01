"Необходимо отойти": Настя Каменских сделала заявление на фоне скандала Потапа

Настя Каменских брала себе паузу от соцсетей.

https://stars.glavred.info/neobhodimo-otoyti-nastya-kamenskih-sdelala-zayavlenie-na-fone-skandala-potapa-10635902.html Ссылка скопирована

Настя Каменских обратилась к фанатам / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

Настя Каменских показала новые снимки

Певица отправилась на концерт за границу

Украинская известная певица Настя Каменских рассказала поклонникам, что она делала в последнее время.

На своей странице в соцсетях певица отметила, что брала паузу, чтобы набраться сил для новых дел.

видео дня

"В последнее время все чаще делаю паузу от соцсетей и понимаю, насколько это важно для внутренней перезагрузки. Иногда просто необходимо отойти, чтобы вернуться с новыми силами и вдохновением. Поэтому встречайте, я снова в вашей ленте. Уже сегодня мчусь в Варшаву на концерт. Будем вместе создавать невероятные моменты", - написала Настя.

Напомним, что муж певицы – украинский рэпер-беглец Потап недавно анонсировал концерт в Израиле, где будет исполнять песни на русском языке. Каменских никак не комментирует скандалы с ее мужем, но уже давно вернулась в Украину из-за границы.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред