"Необходимо отойти": Настя Каменских сделала заявление на фоне скандала Потапа

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- Настя Каменских показала новые снимки
- Певица отправилась на концерт за границу
Украинская известная певица Настя Каменских рассказала поклонникам, что она делала в последнее время.
На своей странице в соцсетях певица отметила, что брала паузу, чтобы набраться сил для новых дел.
"В последнее время все чаще делаю паузу от соцсетей и понимаю, насколько это важно для внутренней перезагрузки. Иногда просто необходимо отойти, чтобы вернуться с новыми силами и вдохновением. Поэтому встречайте, я снова в вашей ленте. Уже сегодня мчусь в Варшаву на концерт. Будем вместе создавать невероятные моменты", - написала Настя.
Напомним, что муж певицы – украинский рэпер-беглец Потап недавно анонсировал концерт в Израиле, где будет исполнять песни на русском языке. Каменских никак не комментирует скандалы с ее мужем, но уже давно вернулась в Украину из-за границы.
Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.
А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.
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Кто такая Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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