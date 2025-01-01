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Потап проигнорировал Настю Каменских в новогоднюю ночь - детали

Элина Чигис
1 января 2025, 09:07
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Настя Каменских показала невероятно стильный лук.
Настя Каменских
Настя Каменских - как отпраздновала Новый год / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

  • Настя Каменских поздравила поклонников с Новым годом
  • Певица поразила красивым образом

Украинская известная певица Настя Каменских, которая некоторое время строила карьеру за границей, но сейчас находится в Украине, показала, как она встретила Новый год.

На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, на котором показалась возле камина.

видео дня

Настя уточнила, что для празднования Нового года она выбрала костюм от украинского дизайнера Ольги Слонь, а также певица блеснула маникюром нюдового оттенка.

"С грядущим! В Новый год – в новом костюме. Спасибо за такую ​​красоту", – написала Каменских.

Стоит отметить, что певица праздновала без своего мужа – украинского рэпера Потапа, который уехал за границу еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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Кто такая Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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