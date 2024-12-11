Известная певица рассказала, чего Потап лишил Настю Каменских

Елена Тополя была знакома с будущими супругами еще в начале их совместного пути.

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Елена Тополя рассказала, как Настя Каменских из-за встречи с Потапом не стала сольной певицей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger, instagram.com/potupinastya

О чем рассказала Елена Тополя:

NK хотела стать сольной артисткой еще в двухтысячных

Встреча с Потапом помешала Насте реализовать ее планы

Украинская певица Елена Тополя (раньше выступала под псевдонимом Alyosha - прим. редактора) также известна, как автор песен. Она пишет не только для себя, но и для других артистов. Например, для Виктора Павлика, Натальи Могилевской и пр.

Первые шаги в сольной карьере она также помогала делать и Насте Каменских. Впрочем, песни, написанные для нее Тополей, мир так и не услышал.

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Об этом Елена Тополя рассказала в комментарии для Шлягер FM. Певица отметила, что Настя мечтала стать сольной артисткой, но, попав под влияние Потапа, на целых 11 лет стала участницей дуэта "Потап и Настя" (дуэт прекратил свое существование в 2017-ом, после чего Каменских взяла псевдоним NK и начала выступать сольно - прим. редактора).

"Насте Каменских я сольные писала, которые у нее так и не вышли, потому что она Потапа встретила. Значит, так нужно", - делится воспоминаниями о прошлом сотрудничестве с дуэтом Тополя.

Кто такая Настя Каменских / инфографика: Главред

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Кто такая Alyosha? Alyosha – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

Кто такая Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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