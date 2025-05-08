"Мой бывший": Каменских публично обратилась к Потапу и сделала громкое заявление

Настя Каменских удивила своим заявлением.

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Настя Каменских и Потап - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Настя Каменских

Вы узнаете:

Настя Каменских поздравила Потапа

Как она пошутила

Сегодня, 8 мая, украинский рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, празднует день рождения, артисту исполнилось 44 года.

На своей странице в соцсетях жена беглеца – певица Настя Каменских – опубликовала свежее фото с ним и написала краткое поздравление.

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"С днем ​​рождения, мой любимый "бывший". Всегда рядом, люблю, целую, mi amor", - отметила Настя.

Настя Каменских с Потапом / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Подписчики Каменских также присоединились к поздравлениям, а некоторые не поняли юмора, ведь певица написала "бывший" на фоне сплетен о том, что она разводится с мужем. Но недавно на концерте она сообщила, что в их отношениях все хорошо.

Потап и Настя Каменских редко видятся / фото: instagram.com, Настя Каменских

Напомним, Потап очень часто попадает в разные скандалы, поскольку продолжает петь песни на русском языке, дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, отдыхал в Дубае с россиянами и назвал Украину "страной, в которой ничего нет".

Потап / инфографика: Главред

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Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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