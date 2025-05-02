"Когда разводят": Настя Каменских сделала заявление о браке с Потапом

Настя Каменских поставила точку в слухах.

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Настя Каменских - проблемы в браке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

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Настя Каменских прокомментировала отношения с мужем

Что сказала певица

Украинская известная певица Настя Каменских высказалась о новостях, что она разводится со своим мужем – рэпером Потапом, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.

Как оказалось, на одном из корпоративов певица прокомментировала слухи, а видео появилось в соцсетях.

видео дня

"Пусть люди говорят. Нас, когда женили, мы друг друга терпеть не могли. Когда разводят, мы как никогда – у нас все хорошо. Поэтому пусть все что-то говорят. Главное помнить: любовь преодолеет абсолютно все", – поделилась Каменских.

Напомним, Потап с начала полномасштабной войны еще ни разу не засветился в Украине, а продолжает развивать свою карьеру и бизнес за границей. А вот Настя уже полтора года как вернулась в Украину, но изредка ездит к мужу.

Как выглядит ресторан Потапа / фото: скрин tiktok.com, Потап

Кстати, также стало известно, что Потап приобрел ресторан в испанском городе Марбелья, где часто отдыхают украинцы.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно певица Настя Каменских призналась, что пережила очень непростой период. Также Каменских намекнула поклонникам, что в ее личной жизни произошли изменения. И внезапно Каменских заговорила об окончании отношений.

А также ранее Настя Каменских решила показать поклонникам, как она проводит свой день и чем занимается. Каменских побывала на массаже и купила маску для волос. Затем певица отправилась в клинику, где посетила стоматолога и подолога.

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Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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