"Когда разводят": Настя Каменских сделала заявление о браке с Потапом

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- Настя Каменских прокомментировала отношения с мужем
- Что сказала певица
Украинская известная певица Настя Каменских высказалась о новостях, что она разводится со своим мужем – рэпером Потапом, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.
Как оказалось, на одном из корпоративов певица прокомментировала слухи, а видео появилось в соцсетях.
"Пусть люди говорят. Нас, когда женили, мы друг друга терпеть не могли. Когда разводят, мы как никогда – у нас все хорошо. Поэтому пусть все что-то говорят. Главное помнить: любовь преодолеет абсолютно все", – поделилась Каменских.
@potapinastya_fanlove "У нас все добре" ?❤️? #потап#потапинастя♬ оригінальний звук - potapinastya_fanlove
Напомним, Потап с начала полномасштабной войны еще ни разу не засветился в Украине, а продолжает развивать свою карьеру и бизнес за границей. А вот Настя уже полтора года как вернулась в Украину, но изредка ездит к мужу.
Кстати, также стало известно, что Потап приобрел ресторан в испанском городе Марбелья, где часто отдыхают украинцы.
Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно певица Настя Каменских призналась, что пережила очень непростой период. Также Каменских намекнула поклонникам, что в ее личной жизни произошли изменения. И внезапно Каменских заговорила об окончании отношений.
А также ранее Настя Каменских решила показать поклонникам, как она проводит свой день и чем занимается. Каменских побывала на массаже и купила маску для волос. Затем певица отправилась в клинику, где посетила стоматолога и подолога.
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Кто такая Настя Каменских?
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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