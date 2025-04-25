Что известно о встрече Потапа и Каменских на фоне слухов о разводе - детали

Потап показал свежие кадры с женой.

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Настя Каменских и Потап - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

Потап провел время с Настей Каменских

Где они побывали

Украинский известный рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, показался вместе с женой Настей Каменских на фоне слухов об их разводе.

На своей странице в соцсетях Потап впервые за долгое время опубликовал контент с Каменских, который был снят в одном из европейских аэропортов.

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На кадрах была не только Настя, но и исполнитель Dred из группы Mozgi, а также певица Дарья Шевченко, с которой беглец активно выступает за границей.

Настя Каменских прилетела к Потапу / фото: скрин instagram.com, Потап

Оказывается, знаменитости летели в Испанию.

"Отправляемся на концерты", - написал Потап.

Потап и Настя Каменских редко видятся / фото: instagram.com, Настя Каменских

Напомним, в 2022 году Каменских жила за границей вместе с Потапом, где развивала свою карьеру, но уже приблизительно полтора года она находится в Украине и иногда ездит заграницу, чтобы встретится с мужем.

Потап / инфографика: Главред

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Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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