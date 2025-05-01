Потап выбрал новую страну - что сделал рэпер и чем теперь будет заниматься

Вы узнаете:
- Потап купил ресторан в Испании
- Как он его назвал
Украинский скандальный рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, открыл бизнес, не связанный с музыкой.
На своей странице в соцсетях Потап признался, что стал владельцем ресторана, также артист показал, как выглядит его приобретение.
Оказывается, ресторан беглец назвал Balagan Beach Salon и он находится в Марбелье, Испания. Кстати, этот курортный город очень популярен среди украинцев.
Напомним, Потап очень часто попадает в разные скандалы, поскольку продолжает петь песни на русском языке, дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, отдыхал в Дубае с россиянами и назвал Украину "страной, в которой ничего нет".
Жена беглеца – певица Настя Каменских – первое время также жила за границей вместе с ним, но потом вернулась в Украину и изредка приезжает к мужу.
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Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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