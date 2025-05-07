Подопечная Потапа перебралась в РФ и расхвалила оккупантов на росТВ - детали

Кратко:
- Карина Арсентьева переехала в РФ
- Певица хочет стать там знаменитой
Украинская певица Карина Арсентьева в 2019 году принимала участие в проекте "Голос страны" и была подопечной рэпера Потапа, который в начале полномасштабной войны в Украине сбежал за границу.
Как стало известно, родители певицы до сих пор находятся в оккупации в Запорожской области, а она решила строить карьеру в стране-террористе РФ.
Арсентьева появилась на росТВ и назвала войну в Украине "спецоперацией", а также рассказала, что ее хорошо приняла в России.
Оказывается, Карина уехала в Москву в начале полномасштабной войны, чтобы учиться. Хоть, по словам певицы, она переживает за безопасность родителей, но выразила свою любовь к россиянам.
Также предательница решила принять участие в российском талант-шоу, чтобы радовать жителей страны-оккупанта своим голосом.
Кстати, когда Арсентьева участвовала в "Голосе страны", она прошла в суперфинал, но победу так и не одержала.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Как сообщал Главред, известная ведущая и модель Александра Кучеренко рассказала поклонникам, что побывала в Париже и там снялась в рекламе. Кучеренко показала поклонникам, как проходили съемки, оказывается, она принимала участие вместе с французским пожарным.
А также Ольга Сумская высказала свое мнение о том, что украинский певец Василий Зинкевич получает скромную пенсию в размере 5 тысяч гривен. Также в публикации Сумская отметила украинского президента Владимира Зеленского.
Вас может заинтересовать:
- Веру Брежневу позвали замуж - кто стал суженным
- "Ходячий труп": Киркоров еле передвигается из-за тяжелой болезни - росСМИ
- "Меня подвели": Ольга Сумская попросила прощения после обращения к Зеленскому
Что такое Голос країни?
Голос країни - украинское песенное талант-шоу, которое выходит на 1+1 с 2011 года. Является адаптацией нидерландского формата The Voice. Вокалисты при помощи звездных тренеров соревнуются в нескольких этапах за званием "голоса страны" и контракт со студией звукозаписи. Всего вышло 13 сезонов "Голоса", два из которых - во время полномасштабной войны (13 - полностью; съемки 12-го были прерваны из-за начала вторжения рф, и продолжены в октябре 2022).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред