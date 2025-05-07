Подопечная Потапа перебралась в РФ и расхвалила оккупантов на росТВ - детали

Карина Арсентьева поддерживает российских оккупантов.

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Карина Арсентьева предала Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Карина Арсентьева

Кратко:

Карина Арсентьева переехала в РФ

Певица хочет стать там знаменитой

Украинская певица Карина Арсентьева в 2019 году принимала участие в проекте "Голос страны" и была подопечной рэпера Потапа, который в начале полномасштабной войны в Украине сбежал за границу.

Как стало известно, родители певицы до сих пор находятся в оккупации в Запорожской области, а она решила строить карьеру в стране-террористе РФ.

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Арсентьева появилась на росТВ и назвала войну в Украине "спецоперацией", а также рассказала, что ее хорошо приняла в России.

Карина Арсентьева и Потап / фото: instagram.com, Карина Арсентьева

Оказывается, Карина уехала в Москву в начале полномасштабной войны, чтобы учиться. Хоть, по словам певицы, она переживает за безопасность родителей, но выразила свою любовь к россиянам.

Также предательница решила принять участие в российском талант-шоу, чтобы радовать жителей страны-оккупанта своим голосом.

Карина Арсентьева получает образование в РФ / фото: instagram.com, Карина Арсентьева

Кстати, когда Арсентьева участвовала в "Голосе страны", она прошла в суперфинал, но победу так и не одержала.

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Что такое Голос країни? Голос країни - украинское песенное талант-шоу, которое выходит на 1+1 с 2011 года. Является адаптацией нидерландского формата The Voice. Вокалисты при помощи звездных тренеров соревнуются в нескольких этапах за званием "голоса страны" и контракт со студией звукозаписи. Всего вышло 13 сезонов "Голоса", два из которых - во время полномасштабной войны (13 - полностью; съемки 12-го были прерваны из-за начала вторжения рф, и продолжены в октябре 2022).

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