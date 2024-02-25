Танцор-воин Дмитрий Дикусар жестко высказался про войну и главные разочарования

Защитник признался, что помогает ему не опускать руки даже вопреки усталости от двух лет сражений.

https://stars.glavred.info/tancor-voin-dmitriy-dikusar-zhestko-vyskazalsya-pro-voynu-i-glavnye-razocharovaniya-10544795.html Ссылка скопирована

Дмитрий Дикусар рассказал, чем его разочаровали украинцы за два года полномасштабной войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Танцор-воин Дмитрий Дикусар встал на защиту нашей страны в первые дни полномасштабного вторжения, и прошел не одно боевое крещение. Во время редких отпусков защитник отмечает, что на фронте ему уже стало привычней, чем в тылу.

Сейчас у него не часто появляется возможность давать интервью. В редком комментарии ко второй годовщине полномасштабной войны Дикусар признался, что 24 февраля 2022 года в нем родился другой человека, и даже два года спустя он продолжает с ним знакомиться. Словами воина делится Oboz.ua.

За время полномасштабной войны Дмитрий во многом разочаровался: в людях, которые пренебрежительно относятся к военным; в том, как некоторые украинцы верят вражеским ИПСО, которые раскалывают общество; в псевдоволонтерах, "которые не имеют ни совести, ни чести от слова "совсем"; в том, как зацвела буйным цветом среди чиновников коррупция и жажда наживы.

видео дня

"Все это (плюс потеря огромного количества товарищей и усталость от долгой войны) сделало меня очень нетерпимым к [плохим] людям и в определенных моментах очень агрессивным. Иногда я прилагаю сверхусилие внутри себя, чтобы не разбить кому-то голову пополам", - признается танцор-воин.

Утешение и силы Дмитрий находит в близких, памяти о погибших побратимах и в желании искоренить врага. "Держит в тонусе и заставляет не опускать руки определенное количество добрых и порядочных людей, которые без устали продолжают поддерживать военных, верят в нашу победу (особенно на оккупированных территориях) и молятся за нашу жизнь! А также держит память собратьев, отдавших свою жизнь в борьбе за свободу и существование всей украинской нации. И жажда мести нелюдям, натворившим столько беды и несчастья на территории моей страны и за ее пределами", - рассказывает Дмитрий Дикусар.

Кто такой Дмитрий Дикусар? Дмитрий Дикусар - украинский танцор и хореограф. Наибольшую популярность приобрел благодаря проекту "Танцы со звездами" - танцевал во втором, шестом, седьмом и восьмом сезонах с Ириной Билык, Викторией Булитко, Славой Каминской и Ольгой Харлан соответственно. 28 февраля 2022 года Дикусар сообщил, что пополнил ряды ВСУ. С тех пор он защищает Украину на фронте.

Ранее украинская танцовщица и хореограф Елена Шоптенко высказалась про бывшего мужа, танцора-воина Дмитрия Дикусара, и его решение уйти на фронт защищать страну от оккупантов.

Также Владимир Завадюк, продюсер "Танців з зірками" - проекта, который принес Дикусару всеукраинскую любовь и популярность, рассказал про перемены в шоу после победы Украины в войне с рф.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.