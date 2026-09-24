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Зеленская решилась на модный эксперимент для встречи с Меланией Трамп

Кристина Трохимчук
24 сентября 2026, 10:46
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Первая леди Украины продемонстрировала стильный образ на мероприятиях 81-й сессии Генассамблеи ООН в США.
Елена Зеленская встретилась с Меланией Трамп
Елена Зеленская встретилась с Меланией Трамп / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Елена Зеленская

Вы узнаете:

  • Как прошла встреча Елены Зеленской и Мелании Трамп
  • Какой наряд выбрала первая леди Украины для мероприятия

Первая леди Украины Елена Зеленская сопровождала президента Владимира Зеленского в рамках важного дипломатического визита в США. Одним из обсуждаемых событий визита стало участие Елены Зеленской в дипломатическом обеде "Совместное содействие будущему", где она встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Видео с мероприятия появилось в X.

В Нью-Йорке, где проходила 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, супруга президента провела насыщенную программу: выступила перед студентами Колумбийского университета, встретилась с представителями американского бизнеса, презентовала результаты Саммита первых леди и джентльменов, а также посетила мероприятие Мелании Трамп.

видео дня
Наряд Зеленской для мероприятий Генассамблеи ООН
Наряд Зеленской для мероприятий Генассамблеи ООН / фото: instagram.com, Елена Зеленская

Для важных выходов в этот день Елена Зеленская выбрала сдержанный, но одновременно эффектный деловой образ от известного украинского бренда Litkovska. Стоимость жакета из новой коллекции на сайте марки составляла 39 520 гривен.

Первая леди Украины предстала в клетчатом жакете бежевого оттенка с укороченным силуэтом, контрастным черным воротником и крупными темными пуговицами. Зеленская скомбинировала жакет с широкими черными брюками, сделав светлую часть наряда стильным акцентом.

Зеленская выгуляла жакет за 39 тыс гривен
Зеленская выгуляла жакет за 39 тыс гривен / фото: instagram.com, Елена Зеленская

Стоит отметить, что выбранный силуэт стал для первой леди своеобразным модным экспериментом - обычно она отдает предпочтение классическим костюмам с длинными жакетами прямого кроя.

Образ дополняли мягкие волны в укладке, крупные золотистые серьги и особая деталь - золотистая брошь-булавка в форме листочка, напоминающего петрушку.

Елена Зеленская на общем фото с Меланией Трамп
Елена Зеленская на общем фото с Меланией Трамп / скрин из видео

В свою очередь первая леди США Мелания Трамп осталась верна своему узнаваемому стилю. Для мероприятия она выбрала строгий брючный костюм, который дополнила белоснежной блузой с изысканным бантом на шее. Завершали образ хозяйки вечера локоны с мягким мелированием.

Посмотреть на встречу Елены Зеленской и Мелании Трамп можно здесь.

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О персоне: Елена Зеленская

Елена Зеленская - супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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