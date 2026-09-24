"Грудь больше моей": Melovin стал женщиной

Популярный украинский певец решился на смелый эксперимент.

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Melovin преобразился в драг-квин / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Как Melovin примерил женский образ

Как поклонники отреагировали на перевоплощение певца

Эпатажный украинский артист Melovin в очередной раз доказал, что не боится выходить за рамки привычного. Певец стал главным героем нового видео известного визажиста Егора Андрюшина, согласившись на смелое перевоплощение. Видео с трансформацией появилось в Instagram.

Перед камерой исполнитель примерил полноценный и детально продуманный образ драг-квин. Первым аутфитом стал нежный и одновременно роскошный лук: вечернее корсетное платье нежно-розового оттенка, расшитое камнями и стразами, а также высокие перчатки в тон. Для перевоплощения артисту подобрали объемный парик с пышными светлыми локонами, выразительный макияж с яркой красной помадой и акцентное украшение на шею.

видео дня

Melovin стал эффектной блондинкой / скрин из видео

В следующем видео певец предстал уже в роковом образе: на смену нежному корсету пришли черный латексный костюм, глянцевые перчатки и накидка из черных перьев. Главным акцентом этого перевоплощения стало массивное украшение из белого жемчуга и камней.

"Как вам нюдовый макияж для Melovin?" - поинтересовался Егор Андрюшин.

Melovin в женском образе / скрин из видео

Появление певца в настолько непривычном амплуа вызвало настоящий фурор среди пользователей. Поклонники и коллеги артиста были поражены филигранной работой визажиста и мастерством перевоплощения, а особое внимание аудитории привлекло эффектное декольте.

"Требую раскрыть секрет груди! Для подруги спрашиваю"

"Легкий нюдовый мейк! Очень крутая работа!"

"А как это с грудью вышло? У меня она есть, но подобрать корсет, чтоб прям так роскошно... Удивили"

"У Меловина грудь больше моей"

Видео с трансформацией Melovin смотрите тут.

MELOVIN / инфографика: Главред

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О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) - украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

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