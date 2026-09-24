"Грудь больше моей": Melovin стал женщиной

Вы узнаете:
- Как Melovin примерил женский образ
- Как поклонники отреагировали на перевоплощение певца
Эпатажный украинский артист Melovin в очередной раз доказал, что не боится выходить за рамки привычного. Певец стал главным героем нового видео известного визажиста Егора Андрюшина, согласившись на смелое перевоплощение. Видео с трансформацией появилось в Instagram.
Перед камерой исполнитель примерил полноценный и детально продуманный образ драг-квин. Первым аутфитом стал нежный и одновременно роскошный лук: вечернее корсетное платье нежно-розового оттенка, расшитое камнями и стразами, а также высокие перчатки в тон. Для перевоплощения артисту подобрали объемный парик с пышными светлыми локонами, выразительный макияж с яркой красной помадой и акцентное украшение на шею.
В следующем видео певец предстал уже в роковом образе: на смену нежному корсету пришли черный латексный костюм, глянцевые перчатки и накидка из черных перьев. Главным акцентом этого перевоплощения стало массивное украшение из белого жемчуга и камней.
"Как вам нюдовый макияж для Melovin?" - поинтересовался Егор Андрюшин.
Появление певца в настолько непривычном амплуа вызвало настоящий фурор среди пользователей. Поклонники и коллеги артиста были поражены филигранной работой визажиста и мастерством перевоплощения, а особое внимание аудитории привлекло эффектное декольте.
"Требую раскрыть секрет груди! Для подруги спрашиваю"
"Легкий нюдовый мейк! Очень крутая работа!"
"А как это с грудью вышло? У меня она есть, но подобрать корсет, чтоб прям так роскошно... Удивили"
"У Меловина грудь больше моей"
Видео с трансформацией Melovin смотрите тут.
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О персоне: Меловин
MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) - украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.
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